MINUTE MACRO : Plongeon du dollar, Indice PhillyFed, Inflation, Or, Marché obligataire

Le dollar a été chahuté hier en fin de journée, en raison de l'allocution du président de la Fed de New York. L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie se retrouve sur des plus hauts de neuf mois. Au Japon, l'inflation retombe au plus bas depuis de deux ans. Les prix du métal jaune et l'or noir sont volatils. En Italie, les rendements obligataires se replient. Un discours qui fait plonger le dollar. Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré hier lors d'

Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré hier lors d' un discours à l'Assemblée annuelle de la "Central Bank Research Association" (CEBRA), qu'il était essentiel "d'agir rapidement lorsque la conjoncture économique est défavorable" et qu'il fallait "maintenir les taux d'intérêt à un bas niveau plus longtemps". Il estime que dans ce contexte de ralentissement de la croissance "les décideurs publics doivent faire le meilleur usage possible des outils dont ils disposent pour atteindre leurs objectifs de stabilité des prix". Son intervention a eu pour effet de faire chuter le billet vert, les opérateurs ayant interprété ses propos comme un espoir que la Fed baisse ses taux de 50 points de base fin juillet. La Fed de New York a ensuite publié un communiqué pour calmer le jeu, en expliquant que les propos de John Williams "ne concernaient pas de possibles décisions de politique monétaire qui seront prises à la prochaine réunion du FOMC". Le cours du dollar est ensuite remonté.

L'activité manufacturière bondit aux US. Selon l'enquête de la Fed de Philadelphie, l'indice manufacturier est passé de 0.3 point en juin à 21.8 points en juillet, revenant sur des niveaux d'octobre 2018.



Toujours pas d'inflation au Japon. L'indice des prix à la consommation japonais a progressé de 0.6% en juin (en rythme annuel), soit un plus bas depuis août 2017.



Le prix de l'or. En raison des tensions persistantes avec la Chine, ou encore avec Téhéran, l'once d'or a atteint 1453 USD, un plus haut depuis 2013, alors que l'or noir a, quant à lui, enchaîné 6 séances consécutives dans le rouge.



Italie et marché obligataire. Matteo Salvini a évoqué hier des élections anticipées à l'automne. Le chef de file de la Ligue, et Luigi Di Maio, vice-président du Conseil italien doivent se rencontrer prochainement pour désamorcer la crise au sein de la coalition. Les rendements italiens reculent, d'autant que la BCE envisage d'ajuster sa cible d'inflation.



