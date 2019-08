MINUTE MACRO : Politique de soutien de la BCE, Retour au calme entre Pékin et Washington, Bataille judiciaire au RU… 0 30/08/2019 | 15:08 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Christine Lagarde répond à un questionnaire sur la politique économique européenne. La Chine ne veut pas d'une guerre commerciale avec les américains. Boris Johnson n'a pas convaincu les irlandais concernant le backstop et est attendu au tournant par Bruxelles. Les britanniques dénonce un "coup d'Etat" du Premier ministre britannique, la justice s'en mêle. La future présidente de la BCE se dit favorable à une politique de soutien à l'économie. Christine Lagarde, qui va succéder à Mario Draghi en novembre prochain, estime que la BCE doit rester très accommodante en raison des nombreuses incertitudes qui pèsent sur de la croissance et de l'inflation qui reste faible. Elle explique qu'il reste encore à l'institution des marges de manœuvres lui permettant de réduire les taux d'intérêt, même si cela constitue un défi pour le secteur bancaire et la stabilité financière. "La BCE a une large gamme d'outils à sa disposition et elle doit être prête à agir" a-t-elle déclaré à la Commission des Affaires économiques du Parlement européen.



Détente entre Pékin et Washington. Hier la Chine a annoncé des discussions avec les Etats-Unis, en vue d'une reprise des négociations, et a laissé entendre qu'elle ne riposterait pas aux dernières surtaxes américaines.



Le backstop, un véritable casse-tête. Dublin estime que les propositions sur le "backstop" du Premier ministre britannique Boris Johnson ne sont pas crédibles "Boris Johnson ne peut pas se contenter de dire qu'il faut supprimer le backstop et que ce problème sera réglé lors de négociations ultérieures, sans qu'il n'existe de moyen crédible d'y parvenir" a déclaré le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney. Plusieurs ministres des Affaires étrangères sont prêts à discuter avec Londres pour éviter un Brexit sans accord en octobre prochain, mais ils attendent des propositions claires.



Bataille judiciaire concernant la suspension du Parlement britannique. La haute instance civile d'Ecosse a rejeté la demande des 75 parlementaires de s'opposer à la suspension du Parlement britannique par le Premier ministre Boris Johnson. Il s'agit toutefois d'une décision de justice provisoire en attendant l'audience du 5 septembre. "Tout reste à jouer" a twitté Joanna Cherry, députée du parti indépendantiste écossais SNP.



Croissance économique modérée outre-Atlantique. Comme attendu, la croissance américaine a progressé de 2.0% au 2nd trimestre. La consommation des ménages a augmenté de 4.7%, soit le niveau le plus élevé depuis 2014. A contrario, les investissements des entreprises se sont repliés de 0.6%, une première depuis 2016.



Statistiques économiques stables en zone euro. Sans surprise, l'indice des prix à la consommation a progressé de 1.0% en août, idem que le mois précédent. Le taux de chômage est resté stable en juillet par rapport à juin, à 7.5% en juillet.



Le Brésil échappe à la récession. Après une contraction de 0.1% du PIB au 1er trimestre, l'économie brésilienne a progressé de 0.4% sur la période avril-juin, dépassant ainsi les attentes des analystes, qui tablaient sur une progression de 0.2%.



De mauvaises nouvelles pour Argentine. Standard & Poor's a abaissé de trois crans la note de la dette à long terme de l'Argentine, à CCC-. L'agence de notation estime que la demande de rééchelonnement de sa dette traduit "un risque élevé de défaut de paiement". Ajouté à cela, le peso et la bourse de Buenos Aires continuent de plonger.



