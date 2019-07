MINUTE MACRO : Rapport sur l'emploi US, Taux obligataires, BoJ, … 0 05/07/2019 | 12:20 Envoyer par e-mail :

Il y a peu d'activités macroéconomiques ce jour. La publication du rapport sur l'emploi cet après-midi aux Etats-Unis concentre toute l'attention. La BoJ ne ferme pas la porte à une éventuelle intervention pour soutenir la croissance japonaise et se rapprocher de ses objectifs d'inflation. Les rendements d'emprunt d'Etat baissent encore, et de plus en plus de pays voient leur référence passer sous zéro. Les yeux rivés sur le rapport NFP. Les chiffres sur l'emploi aux US publiés en début d'après-midi seront déterminants pour la décision de la Fed lors de sa prochaine réunion le 31 juillet. En effet, s'ils sont mauvais, cela confortera les anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale.



Des statistiques encourageantes au Japon. Pour le sixième mois d'affilée, la consommation des ménages a progressé, s'établissant à +4% en mai sur un an (consensus +1.4%), la plus forte hausse depuis juin 2015. Cette accélération est probablement à mettre au compte d'une vague d'achats intervenue avant la hausse de la TVA nippone.



La BoJ pourrait baisser encore davantage ses taux. La Banque du Japon a indiqué que l'économie continuait à croitre modérément, tout comme l'inflation, mais qu'il existait "divers risques baissiers" pouvant nuire à ses objectifs et qu'elle "n'hésiterait pas à agir". Elle a également déclaré que 4 possibilités s'offraient à elle si elle devait agir : baisser encore plus ses taux (déjà négatifs), augmenter les rachats d'actifs, faire fonctionner la planche à billets, piloter le rendement de l'emprunt d'Etat à 10 ans autour de 0%.



Et de 5. Les rendements d'emprunt d'Etats évoluent toujours sur des plus bas. En Europe, la France, l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas et la Suisse affichent des références à 10 ans négatives.





Source : Bloomberg Source : Bloomberg En Bref.

L'Inde table sur un léger rebond de sa croissance économique pour la période 2019/2020 , à 7%.

, à 7%. Les sept pays les plus riches du monde (G7), veulent améliorer l'efficacité des aides au développement des pays "qui en ont le plus besoin".

des pays "qui en ont le plus besoin". Les commandes industrielles ont nettement reculé en Allemagne au mois de mai (-2.2%).

au mois de mai (-2.2%). Donald Trump va rencontrer le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, le 22 juillet prochain.

Le déficit commercial français diminue à 3.3 milliards d'euros contre 4.9 milliards précédemment et 4.8 milliards attendus.



