MINUTE MACRO : Regain de tensions USA/Chine, Chute du yuan, Sanctions contre la Russie, FMI… 05/08/2019 | 11:39

La trêve est terminée, Trump a relancé la guerre commerciale avec Pékin. La monnaie chinoise dévisse. En plus de la Chine, les Etats-Unis visent aussi la Russie (affaire Skripal) et l'UE (menace sur le secteur automobile). La Bulgare Kristalina Georgieva pourrait succéder à Christine Lagarde à la tête du FMI. La Fed de Boston craint les conséquences de la baisse des taux d'intérêt de la Fed. Les statistiques économiques récemment publiées sont mitigées. Crochet de Trump, Riposte des chinois. La guerre commerciale sino-américaine bat son plein. Le président américain a ravivé les tensions la semaine dernière en annonçant l'imposition de nouveaux droits de douane de 10% sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises jusqu'ici épargnées, à compter du 1er septembre. Selon Bloomberg, le gouvernement chinois a alors réagi en demandant à ses entreprises publiques de suspendre les importations agricoles en provenance des Etats-Unis.



Impacté par le regain de tensions entre Washington et Pékin, le yuan se retrouve au plus bas depuis 2008. La monnaie chinoise a franchi le seuil de 7 yuans pour 1 dollar.





Succession de Christine Lagarde. L'UE a nommé Kristalina Georgieva candidate à la tête du Fonds Monétaire International. L'ancienne directrice générale de la Banque Mondiale est arrivée vendredi en tête des scrutins face à Jeroen Dijsselbloem, ancien dirigeant de l'Eurogroupe.



I congratulate Kristalina Georgieva with the outcome of todays European votes. I wish her the utmost succes. — Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) August 2, 2019

"Second round" Etats-Unis/Russie. Samedi, les Etats-Unis ont annoncé une nouvelle liste de sanctions financières contre la Russie, en réponse à l'attaque contre l'ancien agent double russe Sergueï Skripal en 2018 au Royaume-Uni.



The U.S. today is announcing a 2nd round of sanctions on #Russia after its use of a #novichok nerve agent in the assassination attempt on Sergei and Yulia Skripal in March 2018. Russia has failed to take responsibility and has not disavowed use of chemical weapons. pic.twitter.com/sAmaWV4PJC — Morgan Ortagus (@statedeptspox) August 3, 2019

L'UE également dans le collimateur de Trump. L'administration américaine a menacé de taxer les automobiles européennes si les progrès entre les deux parties n'avancent pas. "Les droits de douane sur l'automobile n'ont jamais quitté la table (…) Si je n'obtiens pas ce que je veux, je mettrai les droits de douane sur l'automobile" a indiqué Trump.



Prévision de déficit budgétaire. En Italie, le ministre de l'Economie et des Finances Giovanni Tria prévoit, selon le média italien La Repubblica, un déficit budgétaire inférieur à 1.8% du PIB pour 2020.



Un plus bas de cinq mois. En Chine, l'indice PMI non-manufacturier mesuré par Caixin/Markit est ressorti à 51.6, contre 52.0 attendu et précédemment. L'activité des services a ainsi connu la progression la plus faible depuis mars dernier.



"Optimisme modéré" chez les consommateurs helvétiques. En Suisse, l'enquête trimestrielle réalisée par le Secrétariat d'Etat à l'Economie (SECO) a révélé que les ménages sont inquiets concernant leur situation financière. L'indice du climat à la consommation est en effet ressorti à -8. Néanmoins, il a progressé par rapport à la dernière enquête publiée en avril (-9.6). Les craintes liées au chômage perdurent mais les sondés restent malgré tout confiants vis-à-vis du marché du travail et du développement de l'économie en général.





La confiance chute en zone euro. L'indice Sentix de confiance des investisseurs a déçu, à -13.7 points contre -6.9 attendu et -5.8 précédemment.



Rapport NFP mitigé. Vendredi outre-Atlantique, nous avons pris connaissance d'une baisse des créations d'emplois (164K en juillet après 193K en juin) et d'un taux de chômage supérieur aux attentes (à 3.7%). Le salaire horaire a dépassé le consensus (à 0.3%).



Craintes liées à la baisse des taux. Suite à la décision du Comité monétaire de baisser les taux d'un quart de point de pourcentage pour relancer la croissance, le président de la Réserve fédérale de Boston, Eric Rosengren,





