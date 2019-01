MINUTE MACRO : Report du discours de Trump, de la date officielle du Brexit, BCE en ligne de mire… 0 24/01/2019 | 12:11 Envoyer par e-mail :

La paralysie des administrations américaines la plus longue de l'histoire pousse le président à reporter son discours sur l'état de l'Union. Le Secrétaire américain au Trésor décline l'invitation de la Chambre des représentants à une audition dédiée aux effets du "shutdown". La sortie du Royaume-Uni de l'UE pourrait avoir lieu en décembre. Les investisseurs seront attentifs à la réunion de la BCE ainsi qu'au discours de Mario Draghi. Audition sur le "shutdown" annulée, Discours de Trump reporté. "Le secrétaire a refusé de venir discuter avec nous, donc j'annule l'audition" a déclaré Richard Neal, le président de la commission chargée des affaires fiscales de la Chambre des représentants. Cette audition a pour but de discuter des effets du "shutdown" et des mesures prévues par le département. Une autre date sera proposée au cours de la semaine prochaine au Secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin. De plus, Donald Trump a décidé d'attendre la fin du blocage budgétaire pour prononcer son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès, alors qu'il était initialement prévu mardi prochain.



As the Shutdown was going on, Nancy Pelosi asked me to give the State of the Union Address. I agreed. She then changed her mind because of the Shutdown, suggesting a later date. This is her prerogative - I will do the Address when the Shutdown is over. I am not looking for an.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 janvier 2019

....alternative venue for the SOTU Address because there is no venue that can compete with the history, tradition and importance of the House Chamber. I look forward to giving a “great” State of the Union Address in the near future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 janvier 2019

Le report du Brexit est de plus en plus probable. La députée travailliste Yvette Cooper a déposé hier un amendement visant à accorder un délai supplémentaire (jusqu'au 26 février) à Theresa May pour faire ratifier l'accord sur le Brexit par la Chambre des communes. Au-delà de cette date, si l'accord n'est pas validé, le Parlement pourrait demander à l'UE de reporter la date de sortie du Royaume-Uni de l'UE, initialement prévue le 29 mars, au 31 décembre. Concernant le "backstop", Michel Barnier, le négociateur en chef de l'UE sur le Brexit, a révélé que cette mesure "ne pouvait pas être limitée dans le temps", puisqu'elle consiste à garantir l'absence d'une frontière dure entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande.



Discours de Mario Draghi attendu à 14h30. La BCE va se réunir à 13h45 et devrait décider de maintenir inchangé le niveau de ses taux d'intérêt (principal taux directeur à 0.00%), étant donné le contexte de conjoncture incertaine et des perspectives de croissance affaiblies. Le discours de Mario Draghi qui suivra la réunion de la BCE est très attendu car les investisseurs s'interrogent sur la manière dont l'institution va normaliser sa politique monétaire ultra-accommodante dans ce contexte.



En Bref. La croissance de l'activité manufacturière a ralenti au Japon : indice PMI de 50, inférieur aux attentes et à la précédente publication. De même qu'en Allemagne, et en zone euro : indice PMI respectifs de 49.9 et 50.5. L'indice PMI "composite" de la zone euro (secteur privé) est au plus bas depuis 2013 , à 50.7. Bruno Le Maire a annoncé que la prévision de croissance pour cette année était maintenu à 1.7% .



