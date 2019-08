MINUTE MACRO : Reprise des pourparlers USA/Chine, Baisse des taux, Intervention de la BNS, Manif en Chine, Crise italienne… 0 13/08/2019 | 16:07 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Report des taxes punitives sur les produits chinois et nouvelles discussions en vue en Pékin et Washington. Les rendements des obligations US évoluent sur des plus bas de 3 ans. "Pour la BNS, la limite du tolérable a été franchie" (Thomas Gitzel, chef économiste de VP Bank). Le moral des investisseurs a plongé en Allemagne. Les manifestations à Hong Kong pèsent sur le HKD. Le Sénat italien doit débattre ce mardi de la date à laquelle sera votée la motion de défiance. Report des taxes et reprises des discussions. Les Etats-Unis et la Chine devraient reprendre leurs négociations commerciales par téléphone dans deux semaines. Les Etats-Unis ont décidé de reporter au 15 décembre les droits de douane de certaines importations de produits chinois.



USTR Announces Next Steps on Proposed 10 Percent Tariff on Imports from China https://t.co/PMMHt6zFbk pic.twitter.com/g3JD0qwmKl — USTR (@USTradeRep) August 13, 2019

Les taux US baissent. Les rendements des obligations d'Etat US sont au plus bas depuis 2016. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est en recul et s'établit à 1.64%, celui à 30 ans, à 2.12%.





Source : Bloomberg, le 13.08.19

Source : Bloomberg, le 13.08.19 Indice ZEW au plus bas depuis 8 ans. Le moral des investisseurs allemands a chuté en août, pour s'établir à -44.1 points, contre -27.8 attendus. Affecté par la guerre commerciale sino-américaine, la dévaluation des monnaies, les incertitudes liées au Brexit et les difficultés de l'économie allemande (exportations et production industrielle en déclin), l'indice ZEW se retrouve sur ses plus bas niveaux depuis décembre 2011.



Le franc est très recherché. Le CHF évolue sur des plus hauts de deux ans contre la monnaie unique et la Banque Nationale Suisse (BNS) intervient sur le marché des changes pour tenter d'amortir la chute de la paire. Ses avoirs à vue ont augmenté de 2.8 milliards de francs par rapport à la semaine précédente, soit la plus forte hausse depuis plus de deux ans, comme en témoigne le graphique publié par Bloomberg. "Je pense que la BNS est intervenue. Il s'agit de la plus forte hausse des dépôts à vue depuis la mi-avril 2017", déclare Maxime Botteron, analyste à Crédit Suisse.



The SNB’s sight deposits jumped the most in more than 2 years last week, a sign it intervened to weaken the franc https://t.co/EeK8GNztbr pic.twitter.com/jKPN97tv7J — Bloomberg (@business) August 12, 2019

Manifestations à Hong Kong, réaction du HKD. Suite aux manifestations prodémocratie qui durent depuis plus de dix semaines en Chine, le dollar hongkongais est sous pression et se rapproche de 7.85.

Motion de censure en Italie Le Sénat italien doit décider aujourd'hui d'une date à laquelle sera soumise au vote la motion de défiance déposée par la Ligue de Matteo Salvini, qui a annoncé la semaine dernière la fin de la coalition.



L'inflation progresse aux Etats-Unis. Comme attendu, l'indice des prix à la consommation a progressé de 0.3% en juillet selon le département du Travail.

