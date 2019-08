MINUTE MACRO : Riposte chinoise, G7, Bolsonaro contre tous, Suspense en Italie, Discours de Powell... 2 23/08/2019 | 14:55 Envoyer par e-mail :

Alors que le conseiller économique de la Maison Blanche a parlé d'un appel téléphonique constructif avec la Chine cette semaine, ainsi qu'une poursuite prochainement des négociations, l'Empire du Milieu vient d'annoncer la mise en place de nouvelles taxes douanières. Le Canada ne veut pas du G8 avec la Russie. La France ne veut pas d'un accord UE-Mercosur. Certains présidents régionaux de la Fed ne veulent pas de baisse des taux. dans quelques instants, Jerome Powell va tenir un discours à Jackson Hole. Le suspense restera à son comble jusqu'à mardi en Italie. Représailles de la Chine. La Chine vient d'annoncer son intention de relever les droits de douane sur environ 75 milliards de dollars de produits américains. Ces nouvelles taxes (de 5% à 10%) s'appliqueront le 1er septembre puis le 15 décembre, en réponse aux récentes mesures protectionnistes américaines.



La question du retour au G8 avec la réintégration de la Russie divise. Mardi, Donald Trump s'est déclaré en faveur du retour au G8, avec la Russie. Mais le Canada a fait part hier de sa réticence. "La violation par la Russie du droit international en envahissant la Crimée et en annexant le Donbass, et en continuant à soutenir la guerre (dans cette région de l'est ukrainien), ne nous laisse pas le choix, c'est pour ça qu'elle est exclue" a indiqué la ministre canadienne des Affaires étrangères.



Minutes de la BCE. Dans le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire, la BCE a fait part de son inquiétude quant au ralentissement économique prolongé, à une récession en Allemagne, puis a évoqué des "doutes généralisés quant au deuxième semestre" et jugé qu'un "paquet" de mesures seraient plus efficace pour relancer l'économie.



Italie : Nouvelle coalition gouvernementale ou élections anticipées en automne ? Le Mouvement 5 étoiles est prêt à négocier pour former une nouvelle alliance gouvernementale mais ne précise pas avec quels autres partis. Il a pour cela établi une liste de dix points, qui selon lui, sont impératifs pour former une nouvelle coalition. Ces points coïncident en partie avec la proposition d'alliance du Parti démocrate. Le président Sergio Mattarella a donné jusqu'à mardi aux formations politiques pour s'entendre sur une nouvelle majorité. Le suspense continue en Italie…



Différents avis au sein de la FED, discours de Powell à Jackson Hole.



L'inflation stagne au Japon. Les prix à la consommation ont progressé de 0.6% en juillet sur un an, pareil qu'au mois de juin dernier, restant sur des plus bas de deux ans.



#prayforamazonia. Depuis près de trois semaines, plusieurs feux de forêts font rage en Amazonie. Sur les dernières 48 heures, l'Institut Nationale de Recherche Spatiale (INPE) a décompté pas moins de 2500 nouveaux départs de feux. L'ancienne ministre brésilienne de l'Environnement, Marina Silva, accuse le gouvernement Bolsonaro de "négligence" et d'avoir "brisé toutes les politiques environnementales mises en place depuis des décennies". "C'est la première fois que nous sommes face à une situation pratiquement et officiellement alimentée par le gouvernement" a-t-elle dénoncé lors d'une conférence. En effet, des experts environnementaux estiment que la hausse importante du nombre de feux de forêts (+84% depuis le début d'année) serait dû aux pratiques des agriculteurs dans la région, ces derniers ayant recours au feu pour défricher leurs terres. Mais ils précisent aussi que les agriculteurs sont, bien sûr, soumis aux politiques environnementales de Bolsonaro. Ces incendies, qui détruisent le plus grand puits de carbone au monde, suscitent une réelle indignation dans l'opinion publique mondiale. Cette crise internationale s'invite donc au Sommet du G7, organisé ce week-end à Biarritz. Même si le président Bolsonaro – qui ne fait pas partie de l'organisation - demande au reste du monde de ne pas intervenir. Dans ce contexte, Macron estime que son homologue brésilien a "menti" sur ses engagements en faveur du climat et s'oppose à l'accord UE-Mercosur.

