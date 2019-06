MINUTE MACRO : Riposte de la Chine, Trump à Londres, Menace de démission en Italie, PMI manufacturiers… 0 03/06/2019 | 14:58 Envoyer par e-mail :

La Chine crée une liste d'entreprises "non fiables" et accuse les Etats-Unis de faire perdurer la crise commerciale. Alors que le Royaume-Uni est en pleine impasse du Brexit et prépare la succession de Theresa May, Donald Trump se rend à Londres. Giuseppe Conte menace de démissionner. La Banque mondiale dévoile ses anticipations de croissance en Chine. Les indices PMI manufacturiers ont été publiés aux quatre coins du globe. Liste noire et livre blanc. La Chine reproche aux Etats-Unis d'avoir fait échouer les négociations commerciales. Elle explique dans un "livre blanc" que Washington a relevé à plusieurs reprises ses droits de douanes, obligeant la Chine à réagir. En parallèle, le ministre adjoint au commerce a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il dit n'avoir aucune information sur une éventuelle rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump en marge du G20, alors que le président américain l'avait annoncée le mois dernier. De plus, le gouvernement chinois a commencé à dresser une "liste noire" d'entreprises étrangères, et plus spécialement américaines, qui ne pourront plus commercer avec les sociétés chinoises.



Trump, la reine et le loser. Donald Trump effectue une visite d'Etat au Royaume-Uni, où il va rencontrer la reine Elizabeth II et le prince Charles. Dans un entretien avec le Sunday Times, le président américain a fait part de son soutien à Nigel Farage pour mener les négociations avec Bruxelles et à Boris Johnson pour succéder à Theresa May. Avant même d'être arrivé en Grande-Bretagne, Donald Trump a traité le Maire de Londres de "loser" sur Twitter…



.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 juin 2019

"J'ai des choses importantes à vous dire". Alors que la Commission européenne a demandé à l'Italie de se justifier sur son endettement excessif et s'apprête à ouvrir une procédure disciplinaire contre Rome, le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, menace de démissionner si La Ligue et le Mouvement 5 Etoiles n'obtiennent pas un mandat de négociation avec l'UE. Il tiendra une conférence de presse à 18h15 aujourd'hui.



L'économie chinoise limite sa baisse. La Banque Mondiale estime que la croissance chinoise devrait atteindre 6.2% en 2019 et 6.1% en 2020 et qu'elle dépendra davantage de la demande intérieure compte-tenu du contexte actuel moins favorable. Le gouvernement chinois a, de ce fait, pris des mesures d'incitations fiscales. Pour rappel, la croissance du PIB s'élevait à 6.6% en 2018 et 6.8% en 2017.



Dernières estimations des PMI manufacturiers. Contraction de l'activité au Japon (49.8), en Allemagne (44.3), en Suisse (48.6), en Italie (49.7) et plus globalement en zone euro (47.7). Expansion de l'activité manufacturière en Espagne (50.1), en France (50.6), en Chine (50.2) et à Chicago (54.2).



En Bref. Baisse de la confiance des consommateurs aux Etats-Unis (indice du Michigan à 100.0, contre 102.4 précédemment). Toujours outre-Atlantique, les dépenses et revenus des ménages dévoilés vendredi ont progressé.

