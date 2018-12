MINUTE MACRO : Shutdown, Bulletin économique de la BCE et Perspectives économiques de la Suisse… 0 28/12/2018 | 16:03 Envoyer par e-mail :

L'absence d'accord au sujet du financement du mur entre le Mexique et les Etats-Unis ne permet pas de mettre fin au "shutdown". La conjoncture économique Suisse "perd de son élan" malgré un bon début d'année. La BCE fait le point sur sa politique monétaire et le contexte économique de 2018.

Poursuite du "shutdown". La paralysie des administrations fédérales dure déjà depuis 6 jours et va se prolonger au moins jusqu'à la semaine prochaine car les négociations entre les républicains et les démocrates hier ont échoué. Pour rappel, Donald Trump réclame 5 milliards de dollars pour financer la construction du mur entre les Etats-Unis et le Mexique et il ne cèdera pas. Les prochaines négociations concernant la loi budgétaire auront lieu mercredi 2 janvier. Qui aura le dernier mot ?



Voir les nombreux tweets de Donald Trump, en cliquant ici L'économie Suisse est affaiblie. Le baromètre du Centre d'études conjoncturelles KOF a été publié ce vendredi. Il s'avère qu'en décembre, son niveau (96.3 points) est inférieur à celui du mois dernier (98.9), ce qui témoigne d'une dégradation de la conjoncture économique. Ce sont en partie l'industrie manufacturière, le secteur financier et la consommation privée qui ont plombé le baromètre conjoncturel, et qui assombrissent les perspectives de 2019. Néanmoins, l'exportation constitue (toujours) un soutien majeur à la croissance et permet d'atténuer cette tendance baissière. Le Secrétariat d'Etat (Seco), le consensus KOF et le Crédit Suisse ont tous révisé à la baisse leurs anticipations de croissance pour 2019, à respectivement 1.5%, 1.6% et 1.7%.



Source : https://www.kof.ethz.ch/fr/previsions-indicateurs/indicateurs/kof-barometre-conjoncturel.html Hier, la BCE a publié son bulletin économique de décembre. Elle rappelle les raisons du ralentissement de la croissance économique cette année, entre autres "les incertitudes liées à des facteurs géopolitiques, la menace protectionniste, la vulnérabilité des marchés émergents et la volatilité des marchés financiers". Elle explique sa dernière décision de politique monétaire, c'est-à-dire le fait de maintenir ses taux inchangés et de mettre fin au programme de rachats d'actifs. Et on peut notamment lire les commentaires de deux analystes - Maarten Dossche et Jaime Martinez-Martin – qui déclarent rester confiants pour la croissance de la zone euro. Cette dernière ayant été affaiblie par des "facteurs externes temporaires", qui ne "remettent pas en cause les fondamentaux de l'expansion économique actuelle".

