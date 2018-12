MINUTE MACRO : Shutdown, Jerome Powell sur la sellette, Nouveau secrétaire à la Défense, Suppression de droits de douane en Chine 1 24/12/2018 | 10:47 Envoyer par e-mail :

Les craintes d'un "Shutdown" se sont concrétisées. Les administrations fédérales américaines resteront fermées au moins jusqu'au 3 janvier (date à laquelle le Congrès doit se réunir à nouveau) car les deux chambres du Congrès ne sont pas parvenues à s'entendre sur la loi budgétaire, en raison du désaccord concernant le financement du mur entre les Etats-Unis et le Mexique que réclame Trump.



Nouveau secrétaire américain à la Défense. Donald Trump avait annoncé sur Twitter vendredi la démission de Jim Mattis, secrétaire à la Défense et ancien général des Marines. Il était prévu qu'il quitterait ses fonctions à partir de février 2019 mais hier, le président américain a avancé au 1er janvier son départ et a dévoilé le nom de son remplaçant (toujours par le biais de son réseau social favoris). Il s'agit Patrick Shanahan, le ministre adjoint de la Défense.



I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 décembre 2018

La rumeur courait que Jerome Powell allait être remercié. Trump n'a pas manqué de montrer son désaccord avec la politique de la Fed et selon des médias américains, il envisageait même de congédier son président, Jerome Powell. Cette information a toutefois été démentie par Steven Mnuchin, le Secrétaire au Trésor.



(1/2) I have spoken with the President @realDonaldTrump and he said “I totally disagree with Fed policy. I think the increasing of interest rates and the shrinking of the Fed portfolio is an absolute terrible thing to do at this time,... — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) 22 décembre 2018

(2/2) especially in light of my major trade negotiations which are ongoing, but I never suggested firing Chairman Jay Powell, nor do I believe I have the right to do so.” — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) 22 décembre 2018

Joyeux Noël à tous et à jeudi !



