MINUTE MACRO : Stat. US, Réconciliation Rome/Bruxelles, CETA, Négo sino-américaines

Mauvaises statistiques économiques aux US. L'indice ADP des créations d'emplois non agricoles a rebondi en juin (102K) mais est ressorti sous les attentes des analystes (consensus 140K). L'indice PMI non manufacturier de l'ISM (à 55.1 contre 56.1 attendu) et les commandes industrielles (-0.7% contre -0.4% anticipé) ont également déçu. De plus, le déficit commercial s'est creusé, atteignant 55.5 milliards de dollars (contre 51.2 milliards précédemment). Ces mauvaises statistiques confortent les espoirs des investisseurs de voir la Fed baisser ses taux. D'après l'outil "FedWatch" du CME Group, il y a plus de 70% de probabilités que la Banque centrale américaine réduise ses taux de 0.25 points. La publication du rapport sur l'emploi demain sera suivi de près.





Rome échappe aux sanctions. Des responsables de la Commission européenne ont estimé que des efforts considérables avaient été réalisés par le gouvernement italien et décident de ne pas ouvrir une procédure disciplinaire pour déficit excessif. En effet, le déficit budgétaire devrait se limiter à 1.9% du PIB, nettement en-dessous des estimations précédentes.



La France donne son feu vert au CETA. Alors que le gouvernement français se met en travers de l'accord entre l'UE et les pays du Mercosur, il approuve l'accord de libre-échange entre l'UE et le Canada, déjà entré en vigueur provisoire depuis septembre 2017. L'accord a, à ce jour, été ratifié par 13 Etats européens, à savoir l'Autriche, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, Malte, le Portugal, la République Tchèque, le Royaume-Uni et la Suède. Le texte sera soumis au vote du Parlement français le 17 juillet prochain.



En Bref.