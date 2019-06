MINUTE MACRO : Statu quo de la Fed, BoJo distance ses adversaires, Vents contraires à Oslo, #Trump2020… 0 20/06/2019 | 16:17 Envoyer par e-mail :

La Fed projette de baisser ses taux, courant 2019. A l'inverse, la Banque de Norvège a relevé ses taux et prévoit de nouvelle hausse. Donald Trump est en pleine campagne pour un deuxième mandat. Boris Johnson arrive en tête des votes pour succéder à Theresa May, le nom de son rival devrait bientôt être connu. La succession du président de la Commission européenne fait également débat. Powell résiste. Malgré la pression de Donald Trump et la rumeur lancée hier par Bloomberg, la Fed décidé de maintenir ses taux inchangés. Des baisses sont toutefois à attendre cette année. En effet, plusieurs membres de l'institut estiment qu'il serait approprié de réduire les taux de 0.5 point de pourcentage. Cette décision a conforté les investisseurs, qui s'attendent à une réduction des taux au mois de juillet. Pour visionner la vidéo du discours du président la Fed ou lire la conférence de presse,



Nomination d'un nouveau président de la Commission européenne. Les dirigeants de l'Union européenne vont tenter de se mettre d'accord sur le nom du successeur de Jean-Claude Juncker à l'occasion d'un sommet organisé à Bruxelles, débutant ce jeudi 20 juin. Cela peut s'avérer difficile car aucun des trois candidats - l'Allemand Manfred Weber, le Néerlandais Frans Timmermans et la Danoise Margrethe Vestager - n'a reçu un soutien suffisant des Etats européens.



Qui va affronter Boris Johnson ? La course à la succession de Theresa May se poursuit outre-Manche. L'ancien maire de Londres et ex-ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson ("BoJo"), reste en tête. Deux candidats ont été éliminés : le Secrétaire d'Etat au Développement International, Rory Stewart et le ministre de l'intérieur, Sajid Javid. Alors que Boris Johnson est quasi-sûr de faire partie du duel final, il reste à voir qui de Jeremy Hunt (chef de la diplomatie) ou Michael Gove (ministre de l'environnement) affrontera le leader des pro-Brexit. Le résultat final sera annoncé le 22 juillet.



Statistiques économiques. L'activité manufacturière a quasi stagné à Philadelphie au mois de juin . En effet, l'indice PhillyFed est ressorti à 0.3, contre 16.6 le mois précédent et 10.5 attendu, et se retrouve ainsi au plus bas depuis février. La Banque d'Angleterre (BoE) a également maintenu son taux d'intérêt directeur inchangé (à 0.75%) et anticipe une croissance nulle au deuxième trimestre en raison des conflits commerciaux et des craintes liées au Brexit. La Banque de Norvège a, quant à elle, relevé son taux directeur d'un quart de point, à 1.25%.



"Keep America Great" (Trump). Le président américain continue de tacler ses adversaires et de vanter ses mérites en vue des élections de 2020.



Since Election Day 2016, Stocks up almost 50%, Stocks gained 9.2 Trillion Dollars in value, and more than 5,000,000 new jobs added to the Economy. @LouDobbs If our opponent had won, there would have been a market crash, plain and simple! @TuckerCarlson @seanhannity @IngrahamAngle — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 juin 2019

En Bref. Hier, le Mexique a ratifié l'accord de libre-échange nord-américain. Le président chinois Xi Jinping salue les efforts de la Corée du Nord pour la dénucléarisation de son pays et encourage le dialogue entre Pyongyang et Washington .



