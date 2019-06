MINUTE MACRO : Succession de May, de Jean-Claude Juncker, Rome vs. Bruxelles, Banques centrales… 0 21/06/2019 | 11:25 Envoyer par e-mail :

Boris Johnson et Jeremy Hunt sont en duel pour le poste de Premier ministre. Les dirigeants européens ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur le nom du prochain dirigeant de la Commission européenne. L'Italie va respecter les règles européennes mais plaide pour leur changement. Les deux finalistes pour Downing Street. Finalement, Boris Johnson va affronter l'ex-chef de la diplomatie, Jeremy Hunt, pour succéder à Theresa May. Hier, lors du dernier tour de vote, l'ancien maire de Londres est arrivé largement en tête, avec 106 voix sur 313 et Jeremy Hunt a battu de peu le ministre de l'Environnement, Michael Gove, avec 77 voix, contre 75 pour son adversaire. Un débat télévisé entre les deux candidats est prévu pour le 9 juillet et les résultats des votes du Parti conservateur seront connus le 22 juillet.



I’m deeply honoured to have secured more than 50 per cent of the vote in the final ballot. Thank you to everyone for your support! I look forward to getting out across the UK and to set out my plan to deliver Brexit, unite our country, and create a brighter future for all of us. pic.twitter.com/i5D4ByurAM — Boris Johnson (@BorisJohnson) 20 juin 2019

Le nom du prochain président de la Commission européenne fait débat. Les négociations entre les dirigeants européens pour nommer le successeur de Jean-Claude Juncker ont échoué hier lors du Sommet organisé à Bruxelles. Un Sommet exceptionnel est donc prévu pour le 30 juin. "



Rome tente d'échapper à une procédure disciplinaire pour déficit excessif. Giuseppe Conte a envoyé une lettre à ses homologues européens, s'engageant à respecter les règles budgétaires et affirmant que son déficit structurel serait abaissé (de 0.2 p.p) l'année prochaine. Néanmoins, il demande une "profonde révision" des règles économiques européennes, qui entravent selon lui les efforts de relance de la croissance économique. De son côté, Matteo Salvini, vice-président du Conseil italien, a menacé de démissionner s'il ne peut mener à bien sa réforme fiscale, via laquelle il espère réduire les impôts d'au moins 10 milliards d'euros.



Tour d'horizon des décisions de banques centrales. Hier la BoE a laissé ses taux d'intérêt inchangés (0.75%), tout comme le Japon (-0.1%), alors que la Banque de Norvège a augmenté ses taux d'intérêt (1.25%).



En Bref. L'or est au plus haut depuis 6 ans en raison de la faiblesse du billet vert et des tensions géopolitiques entre Washington et Téhéran. Les cours du pétrole ont progressé suite au tweet de Trump affirmant que l'Iran avait fait "une énorme erreur" en abattant un drone américain. Trump, qui préparait des représailles, aurait renoncé au dernier moment, annulant les frappes militaires contre l'Iran. L'activité manufacturière s'est contractée en mai (47.8 contre 48 attendu et 47.7 précédemment). A contrario l'indice PMI des services a agréablement surpris , passant de 52.9 à 53.4, contre 53 attendu.

