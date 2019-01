MINUTE MACRO : Synthèse des négociations sino-américaines, Impasse budgétaire aux USA, Kim Jong-Un est prêt à rencontrer Trump… 0 10/01/2019 | 10:57 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les services du représentant américain au commerce ont publié un communiqué concernant les trois jours de négociations entre les américains et les chinois. La réunion entre Trump et les démocrates a été "une perte de temps" selon le président. Un nouveau sommet va être organisé entre les dirigeants nord-coréen et américain.

Bref compte-rendu des négociations entre la Chine et les Etats-Unis. Les thèmes du transfert forcé de technologie, de la protection de la propriété intellectuelle et des droits de douanes ont été abordés durant les réunions menées à Pékin ces trois derniers jours entre les représentants américains et chinois. Ils seraient mis d'accord sur la nécessité d'une entente entre les deux pays pour assurer "l'équité, la réciprocité et l'équilibre dans les relations commerciales". Les chinois se seraient par ailleurs engagés à acheter une certaine quantité de produits et de services américains notamment des produits agricoles, de l'énergie et des produits manufacturés, peut-on lire dans le communiqué publié par le bureau des représentants américain au commerce (USTR). Le ministre chinois a également affiché son optimisme à la suite de ces réunions en affirmant que les discussions avaient permis de "poser les bases" d'un accord. Trump a toutefois rappelé que si aucun accord n'était conclu avant la fin de la période de trêve (date butoir le 1er mars), il relèverait de 10% les taxes douanières sur 200 milliards de dollars de produits chinois…

Retrouvez la " Déclaration sur les réunions de la délégation commerciale des États-Unis à Beijing

"Nancy a dit Non", Trump a dit "Bye-bye". Hier, Donald Trump a quitté soudainement la réunion organisée avec les chefs de file démocrates, dont Nancy Pelosi (cheffe des représentants) et Chuck Schumer (leader des démocrates au Sénat). Ne parvenant pas à convaincre les opposants à la construction du mur à la frontière mexicaine, le président "s'est levé et est parti" (Chuck Schumer). Les discussions restent donc dans l'impasse et le "shutdown" se poursuit.



Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 janvier 2019

Un nouveau sommet "imminent" entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. Le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-Un, qui vient de rentrer de son voyage en Chine, est prêt à organiser un second sommet avec Donald Trump et attend de cette rencontre "des résultats qui seront salués par la communauté internationale". Le dossier nucléaire, véritable sujet de discorde entre les deux hommes, sera remis sur la table. Rappelons que la semaine dernière Kim Jong-Un avait déclaré dans son discours que la Corée du Nord ne produisait plus d'armes nucléaires, ce qui avait directement fait réagir Donald Trump, mais qu'elle était prête à changer de ton si les Etats-Unis maintenaient leurs sanctions…



En Bref. Hier le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed a confirmé que la Banque centrale américaine allait marquer une pause dans son cycle de resserrements monétaires. Le taux de chômage en zone euro recule (7.9% contre 8.1%). La Chine fait état d'une décélération de la hausse des prix (CPI 1.9% contre 2.2% précédemment et PPI 0.9% contre 2.7%), nouveau témoin du ralentissement de l'économie chinoise. La pression reste à son comble à quelques jours du vote du Parlement britannique . Hier, Donald Trump a quitté soudainement la réunion organisée avec les chefs de file démocrates, dont Nancy Pelosi (cheffe des représentants) et Chuck Schumer (leader des démocrates au Sénat). Ne parvenant pas à convaincre les opposants à la construction du mur à la frontière mexicaine, le président "s'est levé et est parti" (Chuck Schumer). Les discussions restent donc dans l'impasse et le "shutdown" se poursuit.Le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-Un, qui vient de rentrer de son voyage en Chine, est prêt à organiser un second sommet avec Donald Trump et attend de cette rencontre "des résultats qui seront salués par la communauté internationale". Le dossier nucléaire, véritable sujet de discorde entre les deux hommes, sera remis sur la table. Rappelons que la semaine dernière Kim Jong-Un avait déclaré dans son discours que la Corée du Nord ne produisait plus d'armes nucléaires, ce qui avait directement fait réagir Donald Trump, mais qu'elle était prête à changer de ton si les Etats-Unis maintenaient leurs sanctions…Hier lea confirmé que la Banque centrale américaine allait marquer une pause dans son cycle de resserrements monétaires. Lerecule (7.9% contre 8.1%). La Chine fait état d'une(CPI 1.9% contre 2.2% précédemment et PPI 0.9% contre 2.7%), nouveau témoin du ralentissement de l'économie chinoise. La pression reste à son comble à quelques jours du



Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue