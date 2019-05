MINUTE MACRO : Taux US, Manipulation de devise, Terres Rares, Confiance des consommateurs… 0 29/05/2019 | 11:11 Envoyer par e-mail :

Les rendements du T-Bonds plongent à un plus bas de deux ans. Les Etats-Unis gardent un œil sur la politique de change de certains pays. La Chine a un argument de taille dans les négociations commerciales avec les US. Quelques statistiques ont été publiées en France. L'inflation a atteint un record au Venezuela. Les consommateurs américains retrouvent la confiance. Distorsion de la courbe des taux US. Dans ce contexte d'incertitudes mondiales croissantes, les rendements américains, de référence à 10 ans, sont au plus bas depuis septembre 2017, à 2.226%. Les rendements du 3 mois et du 6 mois sont désormais supérieurs.



La ligne n'a pas encore été franchie. Le Trésor américain a indiqué dans son rapport semestriel qu'aucun de ses partenaires économiques n'avait manipulé sa monnaie pour en tirer un avantage commercial. Néanmoins, il a dévoilé une liste de neufs pays "à surveiller de près" : évidemment, il y a la Chine, puis l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, Singapour et le Viêtnam. A contrario, l'Inde et la Suisse ont été retirées de cette liste.



Face aux Etats-Unis, la Chine sort son artillerie lourde. Alors que Washington a déclaré la guerre technologique à Pékin la semaine dernière en interdisant au géant Huawei l'accès aux technologies américaines, la Chine a décidé de montrer ses crocs. Produisant plus de 80% des terres rares dans le monde, elle s'est dit prête à utiliser sa position dominante pour peser dans les discussions avec son rival. La Chine envisage de couper l'accès des Etats-Unis aux terres rares (métaux que l'on retrouve dans les smartphones, les véhicules électriques, les LED, les éoliennes, l'armement, etc.) qu'elle produit. "Les terres rares sont une importante ressource stratégique" a déclaré le président Xi Jinping, en ajoutant "ce n'est qu'en possession d'une technologie indépendante que nous pourrons rester invincibles".



Les statistiques économiques sont mitigées en France. Les prix à la production ont diminué de 0.2% en avril et la hausse des prix à la consommation a ralenti. Comme attendu, la croissance du PIB s'est établie à 0.3% au premier trimestre 2019 (après 0.4% au dernier trimestre 2018) et la consommation des ménages a rebondi en avril à +0.8% après deux mois consécutifs de baisse.



En Bref. Les crédits accordés au secteur privé par les banques de la zone euro a accéléré en avril (+3.4% sur un an, contre +3.2% en mars). L'inflation a atteint 130 060% du PIB en 2018 au Venezuela . L'indice de confiance des consommateurs américain, mesuré par le Conference Board, a nettement progressé en mai (à 134.1 points, contre 129.2 en avril), au plus haut depuis novembre 2018. L'Italie s'attend à ce que Bruxelles lui impose une amende de l'ordre de 3 milliards d'euros en raison son endettement excessif.



