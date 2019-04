MINUTE MACRO : Taxes douanières pour l'UE, taxation des GAFA, Sommet Chine/UE, Brexit… 0 09/04/2019 | 10:54 Envoyer par e-mail :

La séance de demain sera cruciale avec la réunion de la BCE, le Conseil européen extraordinaire, les minutes de la Fed, et l'inflation américaine. En attendant, les marchés resteront attentifs au sommet bilatéral annuel entre la Chine et l'Europe organisé aujourd'hui à Bruxelles, aux avancées (s'il y en a) sur les négociations commerciales (Chine/USA, UE/USA) et sur le Brexit. De Pékin à Bruxelles. Le Premier ministre chinois Li Keqiang rencontre aujourd'hui les dirigeants européens pour discuter commerce et investissements. L'Europe estime que la Chine ne respecte pas les principes du libre-échange et attend des efforts quant à l'ouverture de son marché aux entreprises étrangères. Le sujet des OPA chinoises dans les secteurs phares de l'économie européenne devrait également être abordé.



55 voix pour la taxation des géants du numérique et 4 voix contre : merci à l’#AssembléeNationale pour ce vote de large soutien qui dépasse les clivages politiques et place la #France en position de force pour les négociations à l’@OCDE_fr — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 8 avril 2019

"We must deliver Brexit". La Chambre haute du Parlement britannique a approuvé une loi visant à contraindre le gouvernement britannique à demander aux membres de l'Union européenne un report du Brexit, afin d'éviter vendredi une sortie sans accord. Theresa May, qui réclame une prolongation jusqu'au 30 juin, doit s'entretenir avec Emmanuel Macron et Angela Merkel, et attend le verdict des dirigeants du l'UE qui se réunissent demain. Pour la Première ministre britannique, soit le Royaume-Uni quitte l'UE avec un accord, soit ils ne la quittent pas du tout. Le Premier ministre chinois Li Keqiang rencontre aujourd'hui les dirigeants européens pour discuter commerce et investissements. L'Europe estime que la Chine ne respecte pas les principes du libre-échange et attend des efforts quant à l'ouverture de son marché aux entreprises étrangères. Le sujet des OPA chinoises dans les secteurs phares de l'économie européenne devrait également être abordé.L'USTR (Bureau du représentant américain au commerce) a publié hier une liste de produits susceptibles d'être surtaxés, tels que les hélicoptères et aéronefs d'Airbus, et d'autres produits variés comme les filets de saumon, le fromage et autres produits laitiers, le vin, les vêtements, ou encore les motos. Voir la liste complète en cliquant ici . Ces taxes douanières pourraient s'élever à hauteur de 11 milliards de dollars, ce qui correspond, selon Washington, au montant que l'économie américaine perd chaque année en raison des subventions "illégales" dont bénéficie Airbus.L'Hexagone veut devenir pionnier en matière de taxation des géants du numérique et espère que d'autres pays suivront. Les députés ont approuvé hier (à 55 voix contre 4 et 5 abstentions) le projet de loi visant à taxer les GAFA proposé par Bruno Le Maire, bien que Washington estime cette taxe "extrêmement discriminatoire à l'égard des multinationales basées aux États-Unis".Alors que Trump a affirmé il y a quelques jours que "quelque chose de vraiment monumental" pourrait être annoncé d'ici 4 semaines et que 90% de l'accord est bouclé, les autorités américaines tempèrent ces propos en déclarant que les avancées de certains dossiers bloquant la conclusion d'un accord ne sont pas encore satisfaisantes.La Chambre haute du Parlement britannique a approuvé une loi visant à contraindre le gouvernement britannique à demander aux membres de l'Union européenne un report du Brexit, afin d'éviter vendredi une sortie sans accord. Theresa May, qui réclame une prolongation jusqu'au 30 juin, doit s'entretenir avec Emmanuel Macron et Angela Merkel, et attend le verdict des dirigeants du l'UE qui se réunissent demain. Pour la Première ministre britannique, soit le Royaume-Uni quitte l'UE avec un accord, soit ils ne la quittent pas du tout.

Let me explain what's happening with Brexit.pic.twitter.com/gjGkvFk8fT — Theresa May (@theresa_may) 7 avril 2019



