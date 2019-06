MINUTE MACRO : Tensions géopolitiques, Rencontres entre dirigeants, Discours de Powell, Brexit, Déficit italien

"Nous continuerons à faire monter la pression sur Téhéran" (Trump). La décision du président américain d'instaurer de nouvelles sanctions économiques contre l'Iran a entraîné "la fermeture définitive" du canal diplomatique entre les deux pays. Ces nouvelles sanctions, visant notamment le Guide suprême, Ali Khamenei et le ministre des Affaires étrangères, Mohammed Javad Zarif, bloquent l'accès à "des ressources financières essentielles" et pourraient durer "des années" a indiqué la Maison Blanche.



De nombreuses rencontres à l'occasion du G20. Donald Trump va s'entretenir avec plusieurs dirigeants en marge du Sommet du G20. La rencontre samedi avec Xi Jinping est certainement la plus attendue en raison de la guerre commerciale qui sévit entre les deux puissances. Huawei, liste noire d'entreprises, vol de propriété intellectuelle, hausse des droits de douanes, de nombreux points seront abordés lors de cette rencontre, mais les marchés s'attendent surtout à un nouveau délai pour des discussions supplémentaires, plutôt qu'à un grand accord commercial. Le président américain s'entretiendra également avec Mohammed ben Salmane (Arabie Saoudite), Shinzo Abe (Japon), Scott Morrison (Australie), Vladimir Poutine (Russie), Narendra Modi (Inde), Angela Merkel (Allemagne) et Recep Tayyip Erdogan (Turquie).



Une histoire sans fin entre Rome et Bruxelles. Le vice-président du Conseil, Matteo Salvini menaçait la semaine dernière de démissionner si sa réforme fiscale visant à réduire les impôts ne pouvait pas être menée à bien, et Giuseppe Conte écrivait à ses homologues européens pour s'engager à respecter les règles budgétaires et baisser son déficit structurel afin d'éviter l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour endettement excessif. Néanmoins, Bruxelles s'oppose aux projets de baisses d'impôts et le vice-président du Conseil Luigi Di Maio continue de penser que l'UE laissera l'Italie accroître son déficit si c'est profitable pour son économie.



Finalement, Boris Johnson fait du Theresa May. L'ancien maire de Londres a évoqué hier une "période de transition" pour sortir de l'UE, clause que prévoit déjà l'accord négocié entre l'ex-Première ministre britannique et la Commission européenne. Il a également indiqué qu'il n'y aurait pas de rétablissement de frontières dures en Irlande du Nord et qu'il pouvait convaincre l'UE. Le candidat favori à la succession de May a toutefois reconnu que le Royaume-Uni avait besoin de la "coopération" des Européens.



Discours de Powell. A l'approche d'une intervention publique de Jerome Powell à 19h00 (heure de Paris) ce soir à New York, Donald Trump a remis un petit coup de pression au patron de la banque centrale. En effet, il a déclaré hier qu'il avait le pouvoir de le limoger, avant d'assurer qu'il n'avait pas l'intention de le faire. Le marché s'attend donc à un ton encore plus dovish et anticipe des baisses de taux dans les prochains mois. Néanmoins, le président de la Fed de Dallas estime qu'il est trop tôt pour savoir si la Fed va réduire ses taux cette année. "La question est de savoir si les incertitudes liées au commerce et à la croissance mondiale vont persister et entraîner une dégradation importante des perspectives de croissance économique aux États-Unis (…) A ce stade, je pense qu'il est trop tôt pour se prononcer sur cette question" a-t-il déclaré.



En Bref. Dans l'attente du G20 et craignant un possible conflit dans le Golfe, l es valeurs refuges comme le yen, le franc suisse et l'or sont très recherchées.





Source : Bloomberg

