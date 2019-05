MINUTE MACRO : Terrorisme économique, Accord de libre-échange, Pompeo en Europe, Pence au Canada… 4 30/05/2019 | 11:49 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les chinois dénoncent le comportement hostile des américains. Les représentants américains voyagent en Europe et au Canada pour discuter commerce. Les britanniques sont en boucle sur le Brexit, toujours sans issu. Des discours des membres de la Fed et de la Banque du Canada sont au programme.

Trop, c'est trop. "Nous sommes contre la guerre commerciale, mais nous n'en avons pas peur" a averti le ministre adjoint des Affaires étrangères chinois. L'instauration de nouveaux droits de douane punitifs et la pression sur Huawei agacent la Chine, qui a menacé de réduire ses exportations de terres rares vers les Etats-Unis. Les tensions sont maximales entre les deux camps et la reprise économique mondiale est compromise. Un diplomate chinois de haut rang a accusé les américains de "terrorisme économique, de chauvinisme économique et de harcèlement".



Mike Pompeo traverse l'Atlantique. Le Secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo va se rendre en Europe, et plus précisément en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, dès aujourd'hui pour un séjour de cinq jours. Durant sa visite sur le Vieux-Continent, il doit rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel.

Il est temps de sceller l'accord de libre-échange. Le Vice-président des Etats-Unis, Mike Pence, se rend à Ottawa pour discuter avec Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, du nouveau traité de libre-échange, l'USMCA (Accord Canada-Etats-Unis-Mexique).



Look forward to being in Ottawa tomorrow with PM @JustinTrudeau to talk about advancing the USMCA as soon as possible. We commend the Canadians for taking steps to advance this crucial deal that is a win for all countries involved! 🇺🇸 🇨🇦 https://t.co/S9dY5QDAAd — Vice President Mike Pence (@VP) 29 mai 2019

La crise du Brexit n'en finit pas. Le Chef du Parti Travailliste Jeremy Corbyn plaide pour des législatives anticipées ou un nouveau référendum pour sortir de l'impasse sur le Brexit. Le ministre britannique des Finances, Philipp Hammond, a indiqué que si un futur Premier ministre propose un divorce sans accord, il le rejetterait.



Discours de la Fed. Le vice-président de la Banque centrale américaine, Richard Clarida, va tenir un discours ce soir à 18h (heures de Paris) devant le Club économique de New York.



Statu quo au pays de la feuille d'érable. Hier, la Banque du Canada a laissé son taux directeur inchangé (à 1.75%). Cet après-midi, Carolyn Wilkins, sous-gouverneur principal à la Banque du Canada, s'adressera à la Chambre de Commerce de la ville Calgary et publiera un rapport sur les progrès économiques.



Tour du monde des statistiques économiques. Aux Etats-Unis , les inscriptions hebdomadaires au chômage, les stocks de grossistes, la balance commerciale des biens, les promesses de ventes de logements, les stocks de pétrole brut et le PIB trimestriel seront dévoilés cet après-midi. Au Brésil , le PIB trimestriel et l'inflation seront publiés. Au Mexique , le compte-rendu de la réunion de la Banque centrale. En Espagne , les prix à la consommation ont progressé de 0.8%, contre 1.2% prévu, se retrouvant ainsi au niveau le plus bas depuis janvier 2008. Au Canada , la balance des paiements courants est attendue.



En Bref. Des élections législatives anticipées pourraient être organisées fin septembre en Italie a révélé le quotidien italien La Stampa.

"Nous sommes contre la guerre commerciale, mais nous n'en avons pas peur" a averti le ministre adjoint des Affaires étrangères chinois. L'instauration de nouveaux droits de douane punitifs et la pression sur Huawei agacent la Chine, qui a menacé de réduire ses exportations de terres rares vers les Etats-Unis. Les tensions sont maximales entre les deux camps et la reprise économique mondiale est compromise. Un diplomate chinois de haut rang a accusé les américains de "terrorisme économique, de chauvinisme économique et de harcèlement".Le Secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo va se rendre en Europe, et plus précisément en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, dès aujourd'hui pour un séjour de cinq jours. Durant sa visite sur le Vieux-Continent, il doit rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel.Le Vice-président des Etats-Unis, Mike Pence, se rend à Ottawa pour discuter avec Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, du nouveau traité de libre-échange, l'USMCA (Accord Canada-Etats-Unis-Mexique).Le Chef du Parti Travailliste Jeremy Corbyn plaide pour des législatives anticipées ou un nouveau référendum pour sortir de l'impasse sur le Brexit. Le ministre britannique des Finances, Philipp Hammond, a indiqué que si un futur Premier ministre propose un divorce sans accord, il le rejetterait.Le vice-président de la Banque centrale américaine, Richard Clarida, va tenir un discours ce soir à 18h (heures de Paris) devant le Club économique de New York.Hier, la Banque du Canada a laissé son taux directeur inchangé (à 1.75%). Cet après-midi, Carolyn Wilkins, sous-gouverneur principal à la Banque du Canada, s'adressera à la Chambre de Commerce de la ville Calgary et publiera un rapport sur les progrès économiques., les inscriptions hebdomadaires au chômage, les stocks de grossistes, la balance commerciale des biens, les promesses de ventes de logements, les stocks de pétrole brut et le PIB trimestriel seront dévoilés cet après-midi., le PIB trimestriel et l'inflation seront publiés., le compte-rendu de la réunion de la Banque centrale., les prix à la consommation ont progressé de 0.8%, contre 1.2% prévu, se retrouvant ainsi au niveau le plus bas depuis janvier 2008., la balance des paiements courants est attendue.a révélé le quotidien italien La Stampa.



Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 4 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue