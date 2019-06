MINUTE MACRO : Trump en Floride, Trump et Draghi, Trump et Powell, Trump le Canada et le Mexique… 0 19/06/2019 | 12:04 Envoyer par e-mail :

Le ton "dovish" de Draghi agace Trump. Powell reçoit une piqûre de rappel avant son intervention de ce soir. Le président américain a lancé sa campagne électorale pour 2020. Les deux puissances économiques relancent les discussions. L'accord commercial avec le Mexique et le Canada pourrait bientôt être ratifié. Draghi, Powell et Trump. Hier, le président de la BCE a déclaré que de nouvelles mesures de relance seraient mises en place si l'inflation continue de s'éloigner de l'objectif de 2%. Le discours "dovish" (accommodant) de Draghi n'a pas plu à Trump, qui l'a accusé de concurrence déloyale et de manipulation des taux de change sur Twitter. Aujourd'hui, c'est au tour de Powell de s'exprimer. Les marchés tablent sur un statu quo mais attendent des précisions sur les prochains ajustements. Ils anticipent, à plus de 80%, une prochaine baisse des taux en juillet.



Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 juin 2019

Une rumeur a circulé hier et ce n'est certainement pas lié au hasard. Bloomberg a indiqué que la Maison Blanche avait étudié en début d'année la possibilité de limoger le président de la Fed. Cette information n'a pas été confirmée (ni démentie) par Larry Kudlow, le conseiller économique du président. Il s'agit très probablement d'une piqure de rappel de Trump, qui attend que la Fed baisse des taux.



Pékin et Washington renouent le dialogue. Hier Donald Trump a indiqué sur Twitter qu'il a eu une "très bonne conversation téléphonique avec le président chinois", qu'ils allaient avoir une "longue réunion en marge du G20 au Japon la semaine prochaine" et que "leurs équipes allaient entamer les pourparlers avant leur rencontre". Xi Jinping aurait affirmé lors de cette conversation téléphonique que "la Chine et les Etats-Unis gagneront tous deux à coopérer, et perdront en s'affrontant".



Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 juin 2019

#Trump2020. Trump s'est rendu à Orlando en Floride, où il a officiellement lancé sa campagne pour sa réélection en 2020 et a fait le show devant 20 000 spectateurs. Le président a insisté sur la nécessité de renforcer la sécurité aux frontières et a passé le plus clair de son temps à tacler ses adversaires – notamment les démocrates - qu'il accuse de "lâcheté morale" et de "vouloir détruire le rêve américain".



Don’t ever forget - this election is about YOU. It is about YOUR family, YOUR future, & the fate of YOUR COUNTRY. We begin our campaign with the best record, the best results, the best agenda, & the only positive VISION for our Country’s future! #Trump2020 pic.twitter.com/Vmu28hKQh6 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 juin 2019

L'AEUMC est "l'accord commercial le plus solide et le plus important de l'histoire des Etats-Unis" a déclaré Robert Lighthizer, le représentant américain au commerce devant le Comité Sénatorial des Finances. Le nouvel accord de libre-échange entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, récemment renégocié, "reflète les idées et les réflexions des députés républicains et démocrates". Il permettra de "réglementer l'économie numérique, les services financiers, la propriété intellectuelle, etc. et contribuera à mettre fin à l'exode des emplois dans le secteur manufacturier et à en rapatrier un grand nombre aux Etats-Unis". Ce nouvel Alena devrait rapidement être ratifié. Retrouvez la conférence de presse en entier



Statistiques économiques. Aux Etats-Unis , les mises en chantier de logements ont reculé en mai (à 1.27 million contre 1.28 million en avril, chiffre révisé). Les permis de construire sont restés inchangés, (1.29 million). Au Japon, le déficit commercial s'est creusé en mai (-609 090 millions de yen), en raison d'une nouvelle baisse des exportations.



En Bref. L'OPEP et ses partenaires se seraient mis d'accord pour décaler leur réunion , initialement prévue en juin, aux 1 et 2 juillet. La Banque centrale du Brésil devrait maintenir aujourd'hui son taux d'intérêt directeur à 6.5%, son plus bas historique. Hier, l'OAT est brièvement passée en territoire négatif , jusqu'à -0.004% au plus bas. En Europe, les taux d'emprunt de la Suède, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse sont actuellement négatifs.





Source : Bloomberg Source : Bloomberg



