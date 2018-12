MINUTE MACRO : Trump en famille, Négociations plus "fermes" entre Chine/USA, la saga du Brexit agace… 1 14/12/2018 | 10:50 Envoyer par e-mail :

Le nom du prochain Secrétaire général de l'Administration Trump n'a pas encore été dévoilé, mais certaines rumeurs courent. Changement de ton des Etats-Unis dans les négociations commerciales avec la Chine. Theresa May espérait des concessions de la part des dirigeants européens, mais ils ne lui ont pas apporté le soutien auquel elle s'attendait. Qui sera le prochain Secrétaire général de la Maison Blanche ? Donald Trump avait annoncé samedi le départ du Secrétaire général de la Maison Blanche, John Kelly, à la fin de l'année, dans le cadre du renouvellement de son équipe en vue de la campagne présidentielle de 2020. Le président a dévoilé hier qu'il étudiait cinq candidatures pour lui succéder, sans préciser leur identité. Plusieurs médias ont affirmé que le gendre et conseiller spécial de Donald Trump, Jared Kushner, faisait partie des candidats à ce poste, mais des rumeurs courent qu'il ne serait pas intéressé.



Un conseiller de Trump estime que les Etats-Unis doivent rester fermes avec la Chine. Alors que les négociations entre Pékin et Washington semblent sur la bonne voie et que l'on observe des signes d'apaisement, Peter Navarro, un conseiller de la Maison Blanche, souligne la nécessité de "rester fermes" avec la Chine et que "le plus important derrière l'accès à leur marché est (un changement) structurel".



Theresa May n'a pas obtenu les réponses claires et le soutien qu'elle attendait de l'UE. La Première ministre britannique, rescapée d'un vote de défiance, attendait de ses homologues européens des garanties permettant d'assurer que le Royaume-Uni ne se retrouverait pas "piégé" dans une union douanière avec l'UE. Mais, au cours du Sommet européen organisé hier à Bruxelles, les dirigeants se sont accordés sur le fait que l'accord sur le Brexit ne pouvait être modifié et que le "Backstop (…) devait être temporaire et non permanent". La question de la frontière irlandaise, pour laquelle Theresa May avait reporté le vote du Parlement de peur d'essuyer un échec, demeure l'obstacle majeur. D'après l'ancien ministre travailliste Tony Blair, Londres et Bruxelles doivent se préparer à un second référendum, car il estime que la Chambre des Communes ne validera pas l'accord sur le Brexit.



