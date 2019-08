MINUTE MACRO : Trump et la Fed, Parité USD/CNY, Or noir, Exportations chinoises, Crise italienne, Brexit et Dénucléarisation… 0 08/08/2019 | 12:10 Envoyer par e-mail :

Le président américain a de nouveau attaqué la Fed. Le yuan se maintient encore sur des plus bas depuis onze ans. Les exportations en Chine progressent malgré la guerre commerciale. De nouvelles tensions ressurgissent au sein du gouvernement italien. L'Irlande se prépare au Brexit. Le marché pétrolier est sous surveillance aujourd'hui. Les rendements obligataires remontent. Les américains veulent une reprise rapide des négociations avec la Corée du nord. La croissance du PIB devrait s'améliorer en France au T3. La Fed doit réduire ses taux "plus vite et plus fort" (Trump). Malgré



Niveau du yuan, nouveau baromètre pour les marchés. Ce jeudi, la Banque populaire de Chine a fixé son taux de référence quotidien à 7.0039 pour 1 USD, à nouveau au-dessus du seuil symbolique de 7, mais les analystes tablaient sur un taux de 7.0156.



Exportations en hausse. Contre toute attente et malgré le conflit commercial, les exportations de la Chine sont reparties à la hausse au mois de juillet (+3.3% sur un an), après avoir enregistré un repli de 1.3% en juin. Néanmoins, avec les nouvelles taxes douanières imposées par l'Administration Trump (+10% en septembre), les exportations risquent de se retrouver sous pression.



Nouvelle crise du gouvernement italien. Le Sénat italien a rejeté une motion du M5S visant à bloquer le projet de liaison ferroviaire entre Lyon-Turin. Cette ligne à grande vitesse vers la France a fait l'objet de nombreuses controverses au sein de la coalition, le M5S de Luigi Di Maio y étant fermement opposé alors que La Ligue d'extrême droite de Matteo Salvini y est favorable. Dans ce contexte de tensions, la Lega a demandé le remplacement de certains ministres, sous menace de mettre fin à la coalition.



Les irlandais parlent du Brexit. Le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, estime que les probabilités d'un Brexit sans accord sont de plus en plus élevées et le ministre des finances, Paschal Donohoe, a ajouté que la clause de sauvegarde devait rester partie intégrante de l'accord sur le Brexit.



Rebond du prix du baril. L'Arabie Saoudite aurait consulté d'autres Etats membres de l'OPEP pour discuter des moyens permettant d'enrayer la baisse actuelle des prix du pétrole. Cette annonce a permis au prix du baril de rebondir ce jour, après plusieurs séances consécutives de baisse.



Négociations entre Pyongyang et Washington. Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, espère une reprise des négociations "dans les prochaines semaines" avec la Corée du Nord sur le dossier de la dénucléarisation de la péninsule.



Remontée des rendements obligataires. Les rendements d'emprunt d'Etats progressent légèrement, mais les références à 10 ans en France, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas et en Suisse restent négatifs.

Perspectives optimistes de la BdF. La Banque de France anticipe une croissance du PIB français de 0.3% au troisième trimestre, soit une hausse par rapport au second trimestre (+0.2%) grâce à une légère progression en juillet de la production industrielle, de l'activité des services ainsi que du bâtiment.



