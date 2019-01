MINUTE MACRO : Trump, inflexible ; Vote sur le Brexit ; la Macro US et la Fed rassurent... 1 07/01/2019 | 11:10 Envoyer par e-mail :

Vendredi, les marchés ont été rassérénés par les propos du président de la Réserve Fédérale aux Etats-Unis et par la publication du rapport sur l'emploi. La décision ultime du Parlement britannique concernant l'accord sur le Brexit est attendue la semaine prochaine. Trump campe sur ses positions et le "shutdown" continue.

Le rapport sur l'emploi et le discours de Jerome Powell rassurent. Les créations d'emplois ont bondi vendredi dernier aux Etats-Unis (312K contre 179K attendu) et le salaire horaire moyen a progressé, rassurant les intervenants sur la qualité de la macro US. De plus, Jerome Powell a déclaré lors de son discours que la Fed allait être "patiente" quant à la remontée et des taux, et qu'elle était disposée "à changer le cours de la politique monétaire de façon significative si nécessaire".



Le vote sur le Brexit au Parlement britannique aura lieu le 15 janvier. Theresa May a indiqué sur la BBC hier que le vote sur le Brexit aurait lieu "autour du 15 janvier". La Première ministre avait été contrainte en décembre de le reporter, faute de majorité. Le Secrétaire d'Etat au Brexit, Kwasi Kwarteng, a confié qu'il espérait que le gouvernement allait "remporter ce vote".



Toujours pas d'accord en vue pour mettre fin au "shutdown". Trump a de nouveau fait part ce week-end (à maintes reprises sur Twitter) de la nécessité de construire le mur entre le Mexique et les Etats-Unis, alors que les démocrates campent sur leur position et jugent cette solution "immorale". En attendant, les Etats-Unis s'enlisent dans une troisième semaine de paralysie des administrations fédérales.



AP-NORC POLL: "Immigration among the top concerns in 2019." People want to stop drugs and criminals at the Border. Want Border Security! Tell the Dems to do the inevitable now, rather than later. The wait is costly and dangerous! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 janvier 2019

En Bref. Les représentants américains se sont rendus ce lundi, pour deux jours, à Pékin pour négocier au sujet des relations commerciales. Le ministre allemand des Finances s'attend toujours à un excédent fiscal pour 2018, mais se montre moins optimiste . Il prévient que "le bon vieux temps où l'Etat encaissait plus d'impôts que prévu arrive à sa fin", et le gouvernement a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2018 (passant de 1.8% à 1.5%-1.6%).

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019



