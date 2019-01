MINUTE MACRO : Trump ne cédera pas, fin des négociations sino-américaines, la BCE pourrait changer ses plans… 0 09/01/2019 | 11:44 Envoyer par e-mail :

Hier, Donald Trump s'est comme attendu, adressé à la Nation au sujet du mur à la frontière mexicaine. Les discussions à Pékin ont pris fin, après une prolongation inattendue. Des économistes mettent en avant les difficultés de la zone euro et l'éventuel changement de programme de la BCE.

Trump défend à cor et à cri la construction du mur entre le Mexique et les Etats-Unis. Il a insisté lors de son discours sur "la crise humanitaire et sécuritaire grandissante à la frontière sud" et a réclamé une enveloppe de 5.7 milliards de dollars pour tenir sa promesse de campagne électorale. Aucun compromis n'a été envisagé. En attendant, certaines administrations fédérales restent fermées et divers indicateurs économiques (comme la balance commerciale, les commandes industrielles, etc.) ne peuvent pas être publiés. De plus, l'agence de notation Fitch a menacé de revoir à la baisse la note souveraine des Etats-Unis (pour l'instant triple A) "Si le 'shutdown' se prolonge jusqu'au 1er mars et si le plafond de la dette devient un problème".



https://t.co/Ft6FqQmYfI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 janvier 2019

Fin de la période des négociations commerciales sino-américaines. Les discussions entre les représentants américains et chinois ont duré plus longtemps que prévu, jusqu'à mercredi. Le ministre chinois des Affaires étrangères a prévenu ce jour que les négociations étaient terminées et que qu'un compte-rendu serait prochainement dévoilé. Hier, Donald Trump a partagé sur Twitter son optimisme concernant la conclusion d'un accord entre les deux puissances, en affirmant que les discussions se passaient "très bien".



Des économistes s'attendent à un changement de ton de la BCE. Au vu des difficultés rencontrées par plusieurs économies de la zone euro (repli de la production industrielle en Allemagne, prévisions de croissance décevantes en Italie ou encore ralentissement de l'activité en France), certains analystes s'attendent à ce que la Banque centrale européenne reste inactive plus longtemps que prévu, alors qu'elle tablait sur une prochaine hausse des taux en été 2019. Affaire à suivre lors de sa prochaine réunion le 24 janvier…



En Bref. Le ministre chinois des Finances a annoncé un déficit budgétaire de 2.8% de son PIB en 2019, supérieur à celui de l'année dernière (2.6%). Goldman Sachs a abaissé ses prévisions de rendements obligataires pour 2019 pour les Etats-Unis, le Canada et la zone euro. La pression continue de monter avant le vote du Parlement britannique qui va avoir lieu le 15 janvier au sujet de l'accord sur le Brexit négocié avec Bruxelles.

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019



