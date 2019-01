MINUTE MACRO : Trump paie les burgers, Brexit, Chiffres macro décevants en Chine et en Zone euro... 0 15/01/2019 | 12:04 Envoyer par e-mail :

Jour-J pour le Parlement britannique. Les députés vont s'exprimer ce soir, à partir de 20h (heure de Paris), sur l'accord sur le Brexit, initialement prévu en décembre dernier. En cas de rejet, hypothèse largement envisagée, Theresa May va tenter de forcer un second vote à la Chambre des communes (selon le



La Chine va accentuer ses efforts pour relancer sa croissance. Après de nouvelles statistiques économiques décevantes (baisse de 7.6% des importations en décembre ainsi que de 4.4% des exportations, alors que les analystes anticipaient des hausses respectives de 5% et 3%), Pékin a annoncé de nouvelles mesures pour soutenir son économie. La Banque Populaire de Chine a en effet prévu d'augmenter la disponibilité du crédit, les investissements en infrastructure, ainsi que de réduire les impôts et diverses taxes.



L'administration américaine va décider du successeur de Jim Yong-Kim. Alors que le président de la Banque mondiale a démissionné la semaine dernière et qu'il doit quitter ses fonctions le 1er février, le nom d'Ivanka Trump circulait comme potentielle candidate au poste. Cette information a été démentie par un responsable de la Maison Blanche, qui affirme que la fille de Trump va juste "aider dans le processus de nomination des Etats-Unis étant donné qu'elle a travaillé étroitement avec la direction de la Banque mondiale ces deux dernières années". En effet, ce sont traditionnellement les Etats-Unis (mais rarement la fille du Président) qui désignent le président de la Banque mondiale, l'Europe, quant à elle, décide du chef du FMI.



En Bref. Les dirigeants de la BCE et de la Fed doivent s'exprimer aujourd'hui . Le déficit budgétaire de la France s'est creusé en 2018 , atteignant 76.1 milliards d'euros (contre 67.7 milliards en 2017). La croissance économique allemande s'est établie à +1.5% en 2018 (après +2.2% en 2017), ce qui représente le taux le plus faible en 5 ans. La BCE a décidé d'imposer une date limite de recouvrement des créances douteuses aux banques sous sa supervision , cette date sera propre à chaque établissement bancaire. Trump se préoccupe de payer une tournée de hamburgers à une équipe de football américain, mais n'apporte aucune solution pour débloquer le shutdown, désormais le plus long de l'histoire . Après avoir menacé de "dévaster économiquement la Turquie", le président américain parle de "grand potentiel de développement économique avec la Turquie" ….



Spoke w/ President Erdogan of Turkey to advise where we stand on all matters including our last two weeks of success in fighting the remnants of ISIS, and 20 mile safe zone. Also spoke about economic development between the U.S. & Turkey - great potential to substantially expand! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 janvier 2019



