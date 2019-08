MINUTE MACRO : Trump se paie la Chine, Pékin riposte, Signes de récession aux US, Brexit dur en prévision… 0 15/08/2019 | 16:30 Envoyer par e-mail :

Les tensions commerciales entre Pékin et Washington et les manifestations à Hong Kong continuent de faire la Une de l'actualité. Les statistiques publiées hier ont créé un vent de panique sur les marchés. Aujourd'hui, une salve de chiffres macroéconomiques a été publiée outre-Atlantique. La BCE estime que les banques ne sont pas encore suffisamment bien préparées pour faire face à un Brexit sans accord en octobre prochain. L'armée chinoise est à quelques minutes de Hong Kong. Alors que les manifestations s'enveniment à Hong Kong et que l'armée chinoise s'apprête à intervenir, le président américain s'implique et twitte "Bien sûr que la Chine veut conclure un accord commercial. Laissons-les d'abord travailler humainement avec Hong Kong".



..deferral to December. It actually helps China more than us, but will be reciprocated. Millions of jobs are being lost in China to other non-Tariffed countries. Thousands of companies are leaving. Of course China wants to make a deal. Let them work humanely with Hong Kong first! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2019

Une guerre sans fin. Même si Washington a partiellement fait marche arrière hier en expliquant que certains produits électroniques seraient épargnés, le ministère chinois des Finances a indiqué que la Chine devait prendre des contre-mesures pour faire face aux tarifs douaniers qui pourraient être instaurés au 1er septembre. Dans sa déclaration, Pékin déclare que les américains "violent le consensus auquel était parvenu Donald Trump et Xi Jinping", et que cette nouvelle menace est venue entraver leurs efforts pour résoudre leur différend.



Craintes sur la croissance mondiale et signe de récession aux US. Entre la croissance de la production industrielle en Chine au plus bas depuis 17 ans et la contraction du PIB au second trimestre en Allemagne, les signes négatifs sur l'économie mondiale se sont encore multipliés hier. Les inquiétudes des opérateurs ont été renforcées avec l'inversement temporaire de la courbe des rendements obligataires américains à deux et dix ans, une première depuis 2007. Les craintes de récession pour la première économie mondiale ont remis sur la table la possibilité de voir la Fed baisser une nouvelle fois ses taux d'ici la fin de l'année.





Source : Outil FedWatch du CME Group Source : Outil FedWatch du CME Group

Un déluge de statistiques aux US. Les chiffres macroéconomiques publiés en ce début d'après-midi sont ressortis mitigés. La production industrielle a reculé de 0.2%, alors que les économistes tablaient sur une hausse de 0.1%. Le taux d'utilisation des capacités de production a légèrement déçu (à 77.5%; contre 77.8% attendu). Les inscriptions hebdomadaires au chômage se sont révélées supérieures aux attentes (220K, contre 212K prévu) et la productivité a ralenti au deuxième trimestre (2.3%, contre 3.4% précédemment). Néanmoins, les ventes au détail ont dépassé le consensus des analystes (0.7%, contre 0.3%). L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (16.8) et celui de la Fed de New-York (ont agréablement surpris.



