MINUTE MACRO : Tweet de Trump, Discours de Draghi, Dette US, Dette italienne, J-1 avant la FED

Mario Draghi quittera la tête de l'institution monétaire européenne le 31 octobre, son successeur va prochainement être désigné. Le prochain Premier ministre britannique doit également bientôt être élu. La Chine réduit ses avoirs en bons du Trésor. La Fed va se réunir demain. Les statistiques économiques déçoivent encore.

Trump vient de tweeter. Donald Trump a eu "une très bonne conversation téléphonique" avec son homologue chinois Xi Jinping. Les deux présidents vont avoir une "longue réunion" en marge du G20 au Japon.



Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 juin 2019

BCE : Discours et succession. Le successeur de Mario Draghi, dont le mandat à la présidence de la BCE s'achève en octobre, sera désigné jeudi. Dans un discours prononcé ce matin, Mario Draghi affirme que si les perspectives ne s'améliorent pas et les l'inflation ne revient pas sur des niveaux proches de l'objectif souhaité, "des mesures de relance seront nécessaires". Il estime disposer d’une "marge considérable" pour renforcer les rachats d’actifs, indiquant par ailleurs que "de nouvelles baisses des taux d'intérêt et des mesures pour compenser leurs éventuels effets secondaires" font partie de l'arsenal. Retrouvez le speech de ce matin du président de la BCE



2ème tour des élections au Royaume-Uni. L'ancien maire de Londres et ex-ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson est arrivé largement en tête des votes la semaine dernière. Sur les dix candidats en lice, trois ont été éliminés. Depuis, un autre prétendant – le ministre de la santé Matt Hancock – s'est retiré pour se ranger derrière le candidat favori. Aujourd'hui, pour rester dans la course, les candidats doivent réunir au moins 32 voix (contre 16 au premier tour). D'autres tours de scrutins sont prévus demain et jeudi.



Des statistiques (encore) mauvaises. L'indice manufacturier de la région de New York a brutalement chuté . Il est passé de +17.8 en mai à -8.6 en juin et se retrouve ainsi sur des niveaux de 2016. L'indice ZEW du sentiment économique allemand est ressorti à -21.1 en juin , contre -5.7 attendu et -2.1 précédemment. La dette publique italienne, la deuxième plus importante de la zone euro après la Grèce, a atteint en avril des niveaux records à 2 373.3 milliards d'euros (132% de son PIB), soit 14.8 milliards de plus qu'en mars, alors que la Commission européenne a ouvert une procédure d'infraction pour endettement excessif.



La Dette US accumulée par la Chine atteint son plus bas niveau depuis 2 ans. Selon les données de TIC (département du Trésor américain), la Chine, qui est le plus grand détenteur de la dette américaine, a réduit en avril ses avoirs en bons du Trésor. Ils s'établissent à 1 113 milliards de dollars, contre 1 1181.9 milliards un an plus tôt, soit une baisse de 68.9 milliards.

J-1 avant la Fed. Les marchés estiment qu'il y a 76% de probabilités que la Fed laisse ses taux inchangés demain, mais ils attendent surtout des indications sur ses prochains ajustements. La probabilité que la Fed baisse d'un quart de point ses taux en juillet s'élève à 65%. Elles ont légèrement baissé

Les marchés estiment qu'il y a 76% de probabilités que la Fed laisse ses taux inchangés demain, mais ils attendent surtout des indications sur ses prochains ajustements. La probabilité que la Fed baisse d'un quart de point ses taux en juillet s'élève à 65%. Elles ont légèrement baissé depuis hier

En Bref. Le Pentagone a envoyé environ mille soldats américains supplémentaires au Moyen-Orient après avoir réaffirmé que l'Iran était à l'origine des attaques des deux tankers en mer d'Oman. Dans ce contexte tendu au Moyen-Orient, l 'OPEP+ tente toujours d'organiser sa réunion , initialement prévue le 25 juin mais la Russie et l'Arabie Saoudite veulent repousser à juillet. Le dollar australien continue de se replier , il s'échange aujourd'hui à 0.6841 dollar, soit un plus bas de 10 ans.



