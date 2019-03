MINUTE MACRO : Veto de Trump, Rencontre Bolsonaro/Trump, Xi/Macron, Vote sur l'accord de sortie... 0 18/03/2019 | 11:36 Envoyer par e-mail :

Donald Trump veut tenir sa promesse de campagne présidentielle et dégaine pour cela, son premier veto. La première ministre britannique a besoin du soutien des députés avant mercredi, mais ce n'est pas chose gagnée. Les statistiques américaines ne sont pas bonnes, mais les consommateurs retrouvent le moral. Les présidents américain et chinois ne vont peut-être pas se rencontrer en avril. En attendant, Trump reçoit le président brésilien. De son côté Xi va rencontrer les leaders italien, français et monégasque. Chose promise, chose faite. Après son humiliation au Congrès jeudi, Donald Trump a promis d'opposer son veto. Dès le lendemain il a mis sa menace à exécution. Il a fait usage, pour la première fois depuis son élection, de son veto, afin de bloquer la résolution du Congrès et permettre le financement du mur à la frontière mexicaine.

"Le Congrès a la liberté de voter cette résolution et j’ai le devoir d’y opposer mon veto"

Brexit : le suspense est à son comble. Theresa May se donne jusqu'à mercredi, c'est-à-dire avant le sommet européen des 21 et 22 mars, pour faire approuver l'accord sur le Brexit par les députés britanniques. Le 3ème vote sur l'accord de sortie n'aura lieu seulement si le gouvernement a l'assurance de disposer d'une majorité. Le hic, c'est que de nombreux députés restent opposés à un tel projet, notamment John Redwood, qui estime que "c'est un très mauvais accord" et qu'ils n'ont "pas besoin de ce genre de traité contraignant".



Statistiques économiques américaines. L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à 3.7, au plus bas depuis mai 2017, et le taux d'utilisation des capacités de production a reculé pour le deuxième mois consécutif. Ces statistiques témoignent d'un ralentissement de la croissance économique au premier semestre. En revanche, la confiance des consommateurs rebondit aux Etats-Unis, comme le suggère l'indice mesuré par l'Université du Michigan (97.8 contre 93.8 précédemment).



En Bref. La Banque de France anticipe un rebond de la croissance économique en 2020 à 1.5%, contre 1.4% pour 2019. L'agence de notation Standard and Poor's a relevé la note du Portugal , de BBB- à BBB. Le Japon fait état d'un excédent commercial en février, mais les exportations se sont repliées pour le troisième mois consécutifs en raison du ralentissement de l'économie mondiale. Alors que la prochaine réunion de la Fed se tient mercredi , la banque centrale a une nouvelle fois réaffirmé son intention d'être patiente avant d'agir sur les taux. Le président chinois Xi Jinping rend visite à l'Italie, Monaco et le France du 21 au 26 mars. Selon des rumeurs "made in China", la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump pourrait être reportée à juin . Le président brésilien Jair Bolsonaro est arrivé hier à Washington pour rencontrer Donald Trump afin de sceller une alliance avec les Etats-Unis.



Brazil 🤝 United States of America / Brasil 🤝 Estados Unidos da América: pic.twitter.com/HHOepjCDdE — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 17 mars 2019



