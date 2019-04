MINUTE MACRO : Washington/Téhéran, Inflation au Japon, Herman Cain hors course, Poutine/Kim… 0 23/04/2019 | 11:36 Envoyer par e-mail :

Le week-end pascal a été calme, la plupart des bourses sont restées fermées de jeudi soir à aujourd'hui. Quelques news toutefois du côté des Etats-Unis, qui ont réouvert hier, concernant les exportations de pétrole, les statistiques économiques, ou encore le Conseil des gouverneurs de la Fed. Le principal indicateur d'inflation, l'indice des prix à la consommation, a été dévoilé au Japon. Une rencontre en les dirigeants russe et nord-coréen va avoir lieu. Washington veut "réduire à néant les exportations de pétrole iranien". Les Etats-Unis veulent mettre fin aux dérogations qui permettaient à huit pays de continuer à importer du pétrole iranien, afin de "priver le régime de sa principale source de revenus". Les exemptions qui expirent dans dix jours ne seront pas renouvelées, et le détroit d'Ormuz, où transitent les supertankers, devrait être bloqué. La Turquie s'oppose à cette nouvelle décision de la Maison Blanche. Le ministre saoudien de l'Energie, Khaled al-Falih a déclaré que l'Arabie Saoudite (premier exportateur de pétrole au monde, un des principaux alliés des Etats-Unis et pays rival de l'Iran) "va s'employer, en coordination avec les autres producteurs, à assurer des approvisionnements suffisants en pétrole aux consommateurs".



Des statistiques économiques en repli outre-Atlantique. Les permis de construire (1.27M) et mises en chantier (1.14M) se sont repliés en mars, tout comme les ventes de logements existants (5.21M) qui avaient fortement rebondi en février. Un recul moins important était attendu (consensus 5.31M). Cet après-midi seront publiés les ventes de logements neufs et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond.



L'inflation augmente légèrement au Japon. L'indice des prix à la consommation (excluant l'alimentation) a progressé de 0.8% en mars sur un an, ce qui reste loin de l'objectif des 2%. Si l'on exclut l'énergie, l'indice n'a évolué que de 0.4%.



Herman Cain se retire de la course à la Fed. Après avoir été vivement critiqué car sa candidature, appuyée par Donald Trump, remettait en cause le principe d'indépendance de la Fed, le républicain Herman Cain a décidé de retirer son nom de la course.



My friend Herman Cain, a truly wonderful man, has asked me not to nominate him for a seat on the Federal Reserve Board. I will respect his wishes. Herman is a great American who truly loves our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 avril 2019

Vladimir Poutine et Kim Jong-Un pourraient se rencontrer d'ici la fin de semaine. L'agence officielle nord-coréenne KCNA a dévoilé ce mardi, que le premier sommet entre les deux dirigeants devrait avoir lieu "prochainement" à Vladivostok, dans l'est de la Russie.



