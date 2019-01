MINUTE MACRO : Ça bouge au Brésil, 13ème jour de shutdown aux US, Rendements des emprunts d'Etats en repli… 0 03/01/2019 | 11:27 Envoyer par e-mail :

Ce jour, il y a peu de nouveautés macroéconomiques. Le "shutdown" aux Etats-Unis se poursuit et la démocrate Nancy Pelosi devrait débuter aujourd'hui son mandat de "speaker" à la Chambre des représentants. Au Brésil, l'investiture du président Jair Bolsonaro et les mesures annoncées par son ministre de l'économie ont fait bondir la bourse et la devise nationale. Les rendements obligataires sont en repli sur les trois continents. Au Brésil, la bourse salue les mesures prises par le gouvernement du nouveau président pour "remettre le Brésil debout". Au lendemain de l'investiture de Jair Bolsonaro, le ministre de l'Economie, Paulo Guedes, a promis une réduction des impôts et des dépenses publiques, d'importantes réformes du système des retraites, et promet une intervention minimum de l'Etat. Ces propos ont eu pour effet de faire monter son indice boursier, l'ibovespa (+3.56%) et sa devise, le real (+2.45% face au dollar). Les investisseurs sont persuadés que le nouveau président et son ministre de l'économie parviendront à soutenir la croissance du pays et à réduire rapidement le déficit budgétaire.



Cliquer sur l'image pour l'agrandir (Source : Bloomberg)

Cliquer sur l'image pour l'agrandir (Source : Bloomberg) 13ème jour de "shutdown" aux Etats-Unis et il est difficile de penser que cette situation va rapidement s'arranger. Les démocrates ne veulent pas céder aux exigences de Trump, qui se montre intransigeant sur la nécessité de financer la construction du mur. Selon lui, "il ne peut y avoir de véritable sécurité frontalière sans le mur". Il promet que la paralysie de certaines administrations fédérales risque de durer encore "un certain temps" si la loi budgétaire ne contient pas l'enveloppe de 5 milliards de dollars qu'il réclame. Le changement de majorité du Congrès, qui devrait (comme on l'a évoqué hier) élire la démocrate Nancy Pelosi comme cheffe des représentants, promet une fin de mandat difficile pour Donald Trump.

Sadly, there can be no REAL Border Security without the Wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 janvier 2019

Des rendements obligataires particulièrement faibles. Les rendements des emprunts d'Etats sont au plus bas depuis trois mois en partie en raison des craintes au sujet de la croissance mondiale et notamment de l'économie chinoise, du ralentissement du resserrement monétaire aux Etats-Unis, du repli des marchés actions et de la faible liquidité.



Cliquer sur l'image pour l'agrandir (Source : Bloomberg)



Cliquer sur l'image pour l'agrandir (Source : Bloomberg)

