MINUTE MACRO : le ZEW se rebiffe, négociations Bruxelles/Washington et statistiques américaines

Les publications de résultats des entreprises ont relégué au second plan la macroéconomie. Il y a donc peu d'actualité ce jour, hormis l'entame des négociations commerciales entre les Etats-Unis et l'Europe et... un indice ZEW qui se redresse. Projet d'accord commerciale transatlantique. Hier, le Conseil européen a donné son feu vert à la Commission européenne pour ouvrir les négociations commerciales avec les Etats-Unis, en dépit de l'opposition de la France et de l'abstention de la Belgique. L'accord commercial devrait porter sur la suppression des droits de douane sur les biens industriels, mais Washington a bien l'intention d'y ajouter l'agriculture. Pour rappel, la France ne souhaite pas négocier avec les Etats-Unis s'ils n'adhèrent pas à l'Accord de Paris sur le climat.



Si les discussions portent leurs fruits et qu'un compromis voit le jour, les échanges pourraient augmenter de 10% d'ici 2023, estime Bruxelles, ce qui représenterait approximativement 53 milliards d'euros.



Les américains et les Européens s'étaient engagés en juillet dernier à travailler en faveur du



Great to be back on track with the European Union. This was a big day for free and fair trade! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 juillet 2018

Le moral des consommateurs se redresse en Europe. L'indice ZEW du sentiment économique allemand est ressorti à 3.1 ce matin, contre -3.6 précédemment et 0.9 attendu. Cet indicateur permet d'évaluer les perspectives d'environ 350 analystes et investisseurs au sujet de l'économie allemande. Un niveau inférieur à zéro est signe de pessimisme, à l'inverse, un indicateur supérieur à zéro est signe d'optimisme. Cela faisait un an que l'indice était sous le seuil symbolique du zéro.

Statistiques américaines au programme. Cet après-midi, le taux d'utilisation des capacités de production, la production industrielle et l'indice NAHB du marché immobilier seront dévoilés. L'indice NAHB permet d'évaluer le niveau futur des ventes de maisons neuves en fonction de l'évolution des prix des logements neufs et existants et de l'évolution des transactions immobilières.



