COMMUNIQUE DU 25 JUILLET 2018

OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIÉE

visant les actions de la société direct energie

initiée par la société Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT)

présentée par

LAZARD

FRÈRES BANQUE

SOCIETE GENERALE

Corporate & Investment Banking Banque présentatrice Banque présentatrice et garante

MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE TOTAL S.A.

TERMES DE L’OFFRE :

42 euros par action Direct Énergie

Le présent communiqué est établi et publié par Total S.A. conformément aux dispositions de l’article 231-28 I du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »).

AVIS IMPORTANT

Dans les conditions prévues à l’article L. 433-4 III du Code monétaire et financier et aux articles 237-14 à 237-19 du règlement général de l’AMF, Total S.A. a l’intention de mettre en œuvre, dès la clôture de l’offre publique d’achat simplifiée ou dans une période de trois mois à l’issue de sa clôture, une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions Direct Énergie non apportées à ladite offre (à l’exception des actions auto-détenues par Direct Énergie et des actions Direct Énergie faisant l’objet d’un mécanisme de liquidité) en contrepartie d’une indemnité égale au prix de l’offre publique d’achat simplifiée, après ajustements le cas échéant.

En application de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-23 de son règlement général, l’AMF a, en application de la décision de conformité de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de la société Direct Énergie en date du 24 juillet 2018, apposé le visa n°18-324 en date du 24 juillet 2018 sur la note d’information établie par Total S.A.

Les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Total S.A. ont été déposées auprès de l’AMF le 24 juillet 2018 et complètent la note d’information établie par Total S.A.

Les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Total S.A. sont disponibles sur le site Internent de l’AMF (www.amf-france.org) et le site Internet de Total S.A. (www.total.com) et peuvent être obtenus sans frais auprès de :

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement et ne constitue pas une offre d’acquérir des titres. La diffusion de ce communiqué, l’offre et son acceptation peuvent faire l’objet de restrictions légales dans certaines juridictions. Les personnes venant à entrer en possession du présent communiqué doivent se tenir informées des restrictions légales applicables et les respecter. Total décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables.

