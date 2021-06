MISE À JOUR -- Annonce de financement du programme de recherche dans l'Inuit Nunangat (INRP)

QUÉBEC, 01 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec le soutien de l’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), du Conseil circumpolaire inuit du Canada (CCI) et d'ArcticNet, les organisations régionales des quatre régions de l'Inuit Nunangat sont heureux d'annoncer les 11 premiers projets financés dans le cadre du Programme de recherche dans l'Inuit Nunangat (INRP). L'INRP fait progresser les Inuits dans l’atteinte de leur autodétermination en recherche en créant un espace leur permettant de concevoir des projets de recherche, de développer des partenariats pour renforcer leurs capacités et de renforcer l'impact et l'efficacité de la recherche dans l'Inuit Nunangat pour les Inuits. Dirigé par les organisations inuites des quatre régions de l'Inuit Nunangat, l’INRP est le premier programme de recherche piloté, régi et dirigé par les Inuits au monde.



« La recherche menée par les Inuits profitera à la communauté », a déclaré Carla Pamak, conseillère en recherche inuite pour le Nunatsiavut et présidente du Comité consultatif inuit d'ArcticNet (CCI), qui a recommandé le financement des projets.

Dans l'Inuit Nunangat, les Inuits participent de plus en plus au processus de recherche et entreprennent des recherches pertinentes et priorisées par les Inuits. Les projets dirigés par les Inuits s’intéressent à une myriade de sujets tels que la faune, la langue, et la santé.

Le CCI tient à féliciter tous les chercheurs et chercheuses impliqués dans l'avancement des intérêts de recherche des Inuits au Canada. Ce premier appel de propositions a reçu de nombreuses soumissions de projets de recherches de haute qualité et traitant de sujets d'importance pour les Inuits et le CCI a hâte d'étendre cette opportunité aux futurs chercheurs et chercheuses inuits.

« Félicitations à tous ceux et celles ayant obtenus un financement lors de cette ronde de propositions. En augmentant la proportion de recherches menées par les Inuits et en contribuant à une meilleure prise de décision sur les questions qui touchent les Inuits, votre travail est profitable pour nous tous », a déclaré le président de l'ITK, Natan Obed.

Conformément à la Stratégie inuite nationale sur la recherche (NISR) d’ITK, ce programme soutient l’autodétermination des Inuits tout en renforçant la résilience climatique dans l’Arctique. Il fait progresser la gouvernance inuite dans la recherche, assure l'inclusion des Inuits dans la co-conception des projets, renforce les capacités grâce à la formation et aux bourses, et utilise des partenariats pour renforcer l'impact et l'efficacité de la recherche dans l'Inuit Nunangat pour et dirigée par les Inuits.

Pour plus d'informations sur chacun des projets, veuillez visiter : https://arcticnet.ulaval.ca/north-north

La Société régionale inuvialuit, Nunavut Tunngavik Inc., la Société Makivik, l'Administration régionale Kativik et le gouvernement du Nunatsiavut sont fiers que 11 projets aient été financés au cours de cette première année du Programme de recherche sur l'Inuit Nunangat (INRP). Ce programme est soutenu par l’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), le Conseil circumpolaire inuit (CCI) Canada, ArcticNet, l'Université d'Ottawa, l'Université Laval et les Réseaux de centres d'excellence du Canada.

