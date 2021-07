MISE À JOUR: Le secrétaire parlementaire Marc Serré visite les Laboratoires de Chalk River pour célébrer la construction du Centre de collaboration scientifique

CHALK RIVER, Ontario, 29 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les LNC, la plus importante organisation spécialisée en sciences et technologies nucléaires, et EACL, une société d’État fédérale responsable de la promotion des sciences et technologies nucléaires, ont le plaisir d’annoncer avoir accueilli aujourd’hui plusieurs invités et dignitaires sur le campus des Laboratoires de Chalk River pour célébrer la construction du Centre de collaboration scientifique. Le président et directeur général des LNC, Joe McBrearty, était accompagné du secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, Marc Serré, du président et directeur général d’EACL, Fred Dermarkar, et d’autres élus locaux pour célébrer une cérémonie de lancement des travaux de construction.



Le nouveau Centre de collaboration scientifique, dont la construction devrait être achevée au printemps 2023, servira de centre de planification et de collaboration des programmes scientifiques et technologiques des LNC. La nouvelle installation comprendra également des bureaux modernes et des salles de réunion capables d’accueillir environ 450 employés, et servira de nouveau siège au centre de données des LNC.

« Au nom des LNC, je tiens à remercier M. Serré et M. Dermarkar d’avoir pris le temps, malgré leur horaire chargé, de nous aider à célébrer la construction de ce nouvel et magnifique édifice », a déclaré Joe McBrearty, président et directeur général des LNC. « Une fois achevé, le Centre de collaboration scientifique changera la façon dont nous travaillons aux LNC, en nous offrant un espace de collaboration moderne, flexible et durable qui nous permettra de planifier et de poursuivre nos travaux de recherche. Il s’agit également de l’un des quelques bâtiments nouveaux qui contribueront à transformer le site en un “campus intelligent”, lequel constitue le cœur de notre vision de l’avenir des Laboratoires de Chalk River ».

« Le Centre de collaboration scientifique est l’un des trois édifices à Chalk River qui mettent en évidence les avantages d’utiliser le bois pour combattre les changements climatiques tout en soutenant la revitalisation et les travaux ambitieux du principal centre de recherche nucléaire du pays », a indiqué le secrétaire parlementaire Serré. « Le gouvernement du Canada est fier d’avoir soutenu la construction de ces édifices par une contribution de 4 millions de dollars, car nous demeurons déterminés à bâtir un avenir plus vert, plus durable et plus inclusif. »

« Le Centre de collaboration scientifique illustre la transformation actuelle des Laboratoires de Chalk River en un campus de classe mondiale à la fine pointe des sciences et technologies nucléaires », a ajouté Fred Dermarkar, président et directeur général d’EACL. « Non seulement nous investissons dans l’avenir de la science et de l’innovation au Canada, mais nous le faisons de manière responsable en utilisant la durabilité comme principe directeur de la conception et de la construction. C’est l’avenir de la science et des technologies et énergies propres ».

Le Centre de collaboration scientifique fait partie d’une série de nouveaux édifices « facilitants » qui sont en cours de construction sur le site des Laboratoires de Chalk River et permettront de revitaliser le campus, grâce à un investissement de 1,2 milliard de dollars sur dix ans d’EACL et du gouvernement du Canada. Parmi les nombreuses caractéristiques écologiques de l’édifice, la structure principale de la construction est constituée d’une nouvelle génération de matériaux en bois massif provenant du Canada, une ressource renouvelable qui réduit l’empreinte carbone du site. Le nouvel édifice a également été construit à l’aide de méthodes telles que l’aménagement durable du site, l’utilisation efficace de l’eau et de l’énergie, la sélection des matériaux et la qualité de l’environnement intérieur.

Cet édifice et les autres nouveaux bâtiments des Laboratoires de Chalk River s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’investissement décennal, lancé en 2016, qui vise à transformer les Laboratoires de Chalk River grâce à la revitalisation des infrastructures essentielles du site et à un investissement important dans de nouvelles installations scientifiques de classe mondiale. Outre le Centre de collaboration scientifique, un nouveau bâtiment de soutien à usage industriel de deux étages a récemment été inauguré, un nouvel édifice à l’entrée du site est en voie d’achèvement et plusieurs installations scientifiques ont été mises en service au cours des dernières années, notamment un tout nouveau complexe de laboratoires d’hydrogène, un nouveau laboratoire de recherche sur les matériaux et un nouveau laboratoire dédié au tritium.

Des sommes importantes ont également été investies dans l’amélioration des infrastructures du campus, notamment dans un nouveau service local de distribution d’eau et de gaz naturel, une installation moderne de traitement des eaux usées et un système permettant de gérer plus efficacement les eaux de pluie. Pour de plus amples renseignements sur les LNC, y compris la revitalisation du campus des Laboratoires de Chalk River, veuillez consulter leur site à www.cnl.ca.

