MNK Partners lance un fonds sur le marché immobilier en Pologne

MNK Partners lance son fonds POLSKA by MNK, un fonds professionnel spécialisé (FPS) de droit français sous forme de FCP, ayant vocation à investir principalement en Pologne dans des actifs immobiliers Core+ de bureaux, de logistique et de retails parks. Le fonds aura une durée de vie de 6 ans et couplera un objectif de rendement et d'appréciation du capital non garantis.



" La Pologne offre le meilleur 'momentum' pour y investir. C'est l'un des pays les plus attractifs d'Europe avec des perspectives de croissance nous paraissant durable et prometteuse. La Pologne occupe une place privilégiée, compte tenu de sa position géographique, de la taille de sa population ainsi que du dynamisme et de la diversification de son économie. Par ailleurs, le mar­ché immobilier polonais est en train de passer du statut de marché primaire à celui de marché secondaire. Cette évolution présente beaucoup d'attrait et favorise les stra­tégies d'achat-location sur le moyen terme qui sont celles que souhaite offrir le Fonds Polska ", explique Mansour Khalifé, président fondateur de MNK Partners.