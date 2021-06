Connaissez-vous Monero ? Une nouvelle crypto-monnaie de choix pour les cybercriminels, titre le Financial Times. Cette monnaie privée, ou privacy coin, a été conçue pour masquer l'expéditeur de l’argent, le destinataire, ainsi que le montant échangé. Elle serait donc de plus en plus recherchée par les gangs de ransomware.

