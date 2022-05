MORGAN STANLEY : les locaux de Francfort perquisitionnés dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale

Après Bank of America et Barclays, ce sont les bureaux de Morgan Stanley à Francfort qui ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale. L’enquête porte sur une série de transactions exécutées pendant les jours précédant et suivant les dates de versement des dividendes des sociétés, et qui a impliqué des banques, des sociétés de courtage, des fonds spéculatifs et des particuliers.

A voir ici :