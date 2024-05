Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés boursiers du monde entier atteignent de nouveaux sommets, stimulés par un regain d'optimisme quant à l'abaissement prochain des taux d'intérêt américains par la Réserve fédérale, à la suite des chiffres bénins de l'inflation publiés mercredi. L'exception la plus notable est la Chine, où la menace d'une déflation pure et simple continue de peser sur l'économie et de réduire l'appétit pour le risque, tandis que le rebond du yen mercredi pourrait mettre un terme à la reprise des actions japonaises. Pour le reste, l'humeur du marché pourrait difficilement être plus positive. Les actions s'enflamment, les rendements obligataires atteignent leurs plus bas niveaux depuis des mois, le dollar recule et l'appétit pour les investissements plus risqués, tels que les actifs des marchés émergents, est fort.

Bien qu'un point de données ne fasse pas une tendance, les investisseurs se sont accrochés au rapport sur l'inflation américaine d'avril comme preuve que la Fed peut commencer à réduire ses taux bientôt - juillet est de nouveau en jeu et les 50 points de base de réduction cette année sont maintenant entièrement pris en compte.

Les économistes d'UBS ont souligné un élément particulièrement intéressant des données : en avril, pour la 16e fois en 18 mois, la variation mensuelle de l'IPC de base non corrigé des variations saisonnières a été inférieure à la variation 12 mois plus tôt. Peut-être une tendance se dessine-t-elle ? C'est la toile de fond haussière pour les investisseurs en Asie qui ont également plusieurs événements locaux clés à naviguer jeudi, y compris : le PIB japonais du premier trimestre, le chômage australien et une décision de politique monétaire aux Philippines.

Les données du PIB du premier trimestre au Japon devraient montrer que la deuxième économie d'Asie s'est contractée de 1,5 % en rythme annualisé au cours de la période janvier-mars, signalant une baisse trimestrielle de 0,4 %, selon un sondage Reuters.

Tous les principaux moteurs de la croissance devraient s'être inversés au cours du trimestre, ce qui ne constitue pas un environnement particulièrement propice à de nouvelles hausses de taux de la part de la Banque du Japon.

Mais c'est exactement ce que les marchés attendent - 25 points de base de resserrement sont maintenant dans la courbe du marché monétaire 2024, les rendements obligataires augmentent et l'écart de rendement entre les États-Unis et le Japon à 10 ans s'est réduit mercredi à moins de 340 points de base, le plus étroit depuis le mois de mars.

Le yen a augmenté de 1 % mercredi. Si l'on exclut les 29 avril et 1er mai, les deux jours où l'on soupçonne le Japon d'être intervenu pour acheter du yen, il s'agit de la meilleure journée de la devise cette année. Les actifs chinois peinent davantage, reflétant la morosité générale qui pèse sur l'économie et les choix difficiles auxquels sont confrontés les responsables politiques pour la relancer. Les nouveaux droits de douane imposés par Washington sur certaines importations en provenance de Chine auront encore affaibli le sentiment. La journée de jeudi sera riche en nouvelles pour les entreprises chinoises, les poids lourds Baidu et JD.Com ayant tous deux publié leurs résultats pour le premier trimestre.

Aux Philippines, la banque centrale devrait maintenir son taux directeur inchangé à 6,50 % et ne pas l'abaisser avant le dernier trimestre de cette année, selon un sondage Reuters.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- PIB du Japon (T1)

- Chômage en Australie (avril)

- Décision de la banque centrale des Philippines