Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Une série d'indicateurs économiques chinois de premier plan pour le mois de décembre, culminant avec le PIB du quatrième trimestre et de 2023, occupe le devant de la scène en Asie mercredi, les marchés mondiaux étant soumis à une forte pression à la vente en raison d'une forte hausse du dollar et des rendements obligataires américains.

L'indice des actions MSCI Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 1,8 % mardi - sa plus forte baisse en près de six mois - et la baisse de Wall Street contribuera à garantir que le sentiment reste fragile mercredi.

Les actions asiatiques hors Japon sont désormais en baisse de 5 % cette année, et les actions des marchés émergents connaissent leur pire début d'année depuis 2016.

L'appétit mondial pour le risque a été entamé après que le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a indiqué mardi que les réductions de taux d'intérêt pourraient intervenir plus tard et être mises en œuvre plus lentement que ce à quoi les marchés s'attendaient.

Cette situation devrait se répercuter sur l'Asie mercredi, où l'attention sera centrée sur la publication des données économiques chinoises. La banque centrale d'Indonésie annoncera également sa dernière décision en matière de taux d'intérêt.

Les sondages Reuters suggèrent que les taux de croissance annuels de l'investissement et de la production industrielle en Chine sont restés stables en décembre par rapport au mois précédent, tandis que la croissance des ventes au détail s'est ralentie. Les derniers prix de l'immobilier et les chiffres du chômage seront également publiés.

En ce qui concerne le PIB en général, la croissance trimestrielle devrait s'être ralentie, passant de 1,3 % à 1 % entre octobre et décembre, tandis que le taux de croissance annuel est passé de 4,9 % à 5,3 %, en grande partie en raison d'effets de base.

Le premier ministre chinois Li Qiang a déclaré mardi à Davos que la croissance du PIB était probablement de l'ordre de 5,2 % l'année dernière. Il a également déclaré que la Chine était ouverte aux affaires, des commentaires notables à la lumière du fait que la Chine a récemment enregistré le premier déficit trimestriel en matière d'investissements directs étrangers depuis le début des relevés en 1998.

Lors d'un déjeuner privé à Davos mardi, M. Li et le gouverneur de la Banque populaire de Chine, M. Pan Gongsheng, ont ensuite rencontré des dirigeants du monde des affaires et de la finance, dont le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, le PDG de Bank of America, Brian Moynihan, et le PDG de Blackstone, Steve Schwarzman.

Pékin est peut-être en train de mener une offensive de charme, mais il faudra que les données soient au rendez-vous pour qu'elle ait une chance de réussir.

La croissance annuelle devrait ralentir à 4,6 % en 2024, contre 5,2 % l'année dernière, avec des risques probablement orientés à la baisse - la crise immobilière se poursuit, la confiance des consommateurs et des entreprises est faible, la dette des gouvernements locaux est élevée et en augmentation, et la déflation menace l'économie.

La Banque d'Indonésie, quant à elle, devrait maintenir son taux d'intérêt directeur inchangé à 6,00 % mercredi. Avec une inflation comprise dans la fourchette cible de 2,0 % à 4,0 % depuis sept mois et en baisse, les marchés anticipent une première baisse de taux au troisième trimestre.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Chine : prix des logements, investissements, ventes au détail, production industrielle, chômage (décembre).

- PIB de la Chine (T4 et 2023)

- Décision sur les taux d'intérêt en Indonésie

- Indice tankan des services au Japon (janvier)