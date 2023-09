Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous présente la journée à venir sur les marchés asiatiques.

La banque centrale australienne est au centre de l'attention de l'Asie-Pacifique ce mardi, sa dernière décision sur les taux d'intérêt étant en tête d'un calendrier économique régional chargé, alors que le retour des marchés américains après les vacances de la fête du travail donne le coup d'envoi des négociations de septembre. Les marchés locaux seront également attentifs aux chiffres de l'inflation en Corée du Sud, aux Philippines et au Viêt Nam, aux indices des directeurs d'achat, notamment aux indices des directeurs d'achat des services en Chine, et aux chiffres de la croissance du PIB au deuxième trimestre en Corée du Sud.

La Reserve Bank of Australia devrait maintenir son taux directeur inchangé à 4,10 % alors que l'inflation montre des signes d'apaisement, gardant la poudre sèche pour une dernière augmentation d'ici la fin de l'année, selon un sondage de Reuters.

Les opérateurs du marché monétaire sont moins convaincus - les prix actuels n'indiquent pas plus d'une probabilité de 50-50 d'une autre augmentation cette année, suggérant que le cycle d'augmentation de 400 points de base de la RBA, commencé en mai de l'année dernière, est terminé.

La RBA a toutefois surpris les marchés cette année, en marquant une pause en avril, puis en resserrant sa politique en mai. Les indications fournies par la RBA mardi pourraient déclencher des mouvements importants dans le dollar australien.

Plus généralement, les marchés asiatiques abordent la journée de mardi avec un certain ressort, l'indice MSCI Asia Ex-Japan ayant progressé au cours de huit des dix dernières séances. L'indice japonais Nikkei 225, stimulé par la faiblesse du yen, est en hausse depuis six jours consécutifs et réalise sa meilleure performance depuis le mois de mai ; il n'a reculé qu'une seule fois au cours des 11 dernières séances. Le mini redressement de l'Asie s'explique en grande partie par le rebond de la Chine, les investisseurs ayant accueilli avec prudence les efforts déployés par Pékin pour soutenir le secteur immobilier, les marchés et l'économie dans son ensemble, qui sont en train de s'effondrer. Les dernières mesures prises vendredi, ainsi que l'émission d'obligations par le promoteur immobilier Country Garden, ont contribué à faire bondir de 1,5 % les actions des grandes sociétés chinoises, ce qui représente leur plus forte hausse depuis la fin du mois de juillet.

Les actions de Country Garden ont terminé en hausse de 14,6 % lundi, après avoir bondi de près de 20 % pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis le 10 août, et l'indice Hang Seng des propriétés continentales de Hong Kong a progressé de 10 %. Cependant, tout le monde n'est pas satisfait. Certains petits détenteurs d'obligations onshore demandent l'annulation de l'accord, estimant qu'il est injuste et illégal, selon des sources et un document. Il reste à voir combien de temps durera le répit pour la Chine. Sur le plan politique, les espoirs d'une éventuelle rencontre en tête-à-tête entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping lors du prochain sommet du G20 en Inde semblent avoir été anéantis.

Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré lundi que la délégation chinoise à New Delhi ce week-end serait dirigée par le premier ministre Li Qiang. Entre-temps, les marchés se sont peut-être habitués aux coups de sabre du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, mais des informations publiées lundi selon lesquelles il rencontrerait le président russe Vladimir Poutine en Russie pour discuter d'armement pourraient à nouveau mettre les investisseurs sur le qui-vive.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi : - Décision sur les taux d'intérêt en Australie

- PMI des services de Caixin en Chine (août, final)

- PIB de la Corée du Sud (T2)