Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques. L'activité commerciale en Asie devrait revenir à la normale mardi avec le retour de la Chine après sa pause du Nouvel An lunaire et l'ouverture des marchés américains après les vacances du Presidents Day, l'attention se tournant principalement vers la Chine et le Japon.

Les investisseurs chercheront à savoir si la sortie progressive du marasme des marchés chinois peut se poursuivre, et si les actions et la monnaie japonaises peuvent atteindre des niveaux jamais vus depuis plus d'un tiers de siècle.

Le calendrier économique de mardi est plutôt léger. La Banque de réserve d'Australie publie le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire et la banque centrale chinoise rend sa dernière décision sur les taux d'intérêt.

La Banque populaire de Chine devrait maintenir son taux préférentiel de référence à un an à 3,45 % et réduire son taux à cinq ans, actuellement de 4,20 %, de 5 à 15 points de base pour le ramener à 3,95 %. Ce dernier taux influence les taux hypothécaires.

Les actions chinoises sont revenues lundi avec une performance assez décente - le Shanghai Composite a augmenté de 1,6 % et le CSI 300 de 1,2 % - même si, étant donné que les actions asiatiques ont gagné 2 % pendant le Nouvel An lunaire, ce n'est peut-être pas si impressionnant que cela.

Néanmoins, si le CSI 300 peut clôturer à la hausse mardi, il s'agira d'une sixième hausse consécutive, ce qui ne s'est pas vu depuis janvier 2023. Un optimisme prudent semble prévaloir, ce que Pékin préférera sans doute à la morosité ambiante de ces derniers temps.

De nombreux pays d'Asie connaissent un resserrement des conditions financières, en particulier ceux dont la dette extérieure est libellée en dollars et qui sont exposés aux rendements obligataires américains. Mais pas le Japon.

Avec des actions au plus haut depuis 34 ans, un yen proche de son niveau le plus bas depuis 34 ans et des rendements obligataires nationaux inférieurs à 1 %, les conditions financières au Japon ont rarement été aussi souples.

La semaine dernière, l'indice des conditions financières japonaises de Goldman Sachs a atteint son niveau le plus bas depuis 34 ans. Cette situation souligne le lien entre la baisse du yen et l'essor des marchés boursiers et semble être inflationniste.

La Banque du Japon pourrait y voir une raison de mettre bientôt fin aux taux d'intérêt négatifs et de les ramener en territoire positif pour la première fois depuis plus de huit ans.

Mais l'économie japonaise vient de basculer de manière inattendue dans la récession, perdant sa place de troisième puissance mondiale au profit de l'Allemagne. La demande intérieure est faible et il n'est pas certain que la croissance des salaires soit aussi forte l'année prochaine que cette année.

La Banque du Japon va-t-elle bientôt modifier ses taux ? Ou interviendra-t-elle au nom du ministère des finances pour soutenir le yen ? C'est une question délicate à résoudre.

La vente aux enchères d'obligations japonaises à 20 ans, mardi, pourrait retenir davantage l'attention que d'habitude, après une demande étonnamment forte de la part des fonds de pension lors d'une vente récente d'obligations à 10 ans. Une vente de bons à 12 mois lundi a donné lieu au premier rendement positif lors d'une vente aux enchères depuis octobre 2014.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Procès-verbal de la banque centrale australienne

- Décision sur les taux d'intérêt en Chine

- Commerce de la Malaisie (janvier)