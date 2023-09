Jamie McGeever, éditorialiste spécialisé dans les marchés financiers, vous propose un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Il arrive que les marchés s'emballent et qu'il devienne très difficile de ralentir le mouvement, et encore plus de l'inverser.

On peut dire que c'est là que les marchés - américains, asiatiques et mondiaux, toutes catégories d'actifs confondues - se retrouvent, se nourrissant les uns des autres et accélérant les boucles autoréalisatrices. À l'heure actuelle, il s'agit de boucles "catastrophiques" : hausse des rendements obligataires américains, flambée du dollar, augmentation des prix du pétrole, resserrement des conditions financières, aggravation des craintes liées à la croissance, diminution de l'appétit pour le risque et fragilité croissante des marchés d'actions.

La performance de Wall Street mercredi a illustré ce phénomène : après avoir plongé la veille, elle a à peine regagné du terrain. Les actions asiatiques ont à peine récupéré les pertes des jours précédents, et les actions mondiales ont enregistré une neuvième baisse consécutive.

Il est peu probable que ces mouvements servent de tremplin aux marchés asiatiques jeudi, et au-delà des ventes au détail australiennes, rien dans le calendrier économique ou politique n'est susceptible de le faire non plus.

Les récents rebonds du S&P 500 ont été sporadiques et limités. L'indice n'a progressé de 0,5 % ou plus qu'à deux reprises ce mois-ci et n'a pas enregistré de hausse de 1 %. Il a reculé d'au moins 0,5 % à six reprises, dont trois fois de 1 % ou plus.

Entre-temps, les rendements des obligations américaines, le dollar et le pétrole ont tous augmenté à nouveau mercredi, et les écarts de rendement du Trésor par rapport aux autres obligations se sont élargis. L'écart entre les obligations américaines et chinoises à 10 ans est désormais de 190 points de base, le plus élevé depuis 2006, et l'écart entre les obligations américaines et japonaises à 2 ans dépasse largement les 500 points de base, ce qui rapproche le dollar/yen du niveau de 150,00.

Le Japon n'est toujours pas intervenu.

En Chine, l'agitation, l'intrigue et l'incertitude entourant Evergrande s'aggravent, Bloomberg ayant rapporté mercredi que le président de la société avait été placé sous surveillance policière.

Le promoteur le plus endetté au monde, avec un passif total de plus de 300 milliards de dollars, est au cœur d'une crise de liquidités sans précédent dans le secteur immobilier chinois, qui représente environ un quart de l'économie. L'essoufflement du marché immobilier chinois pèse sur les cours mondiaux du cuivre, souvent considérés comme un indicateur de l'économie mondiale. La restructuration de la dette d'Evergrande a donc des répercussions bien au-delà des frontières de la Chine. Certains signes indiquent que les mesures prises par Pékin pour relancer l'économie au cours des derniers mois pourraient avoir un effet. Au cours des huit premiers mois de l'année, les bénéfices des entreprises industrielles chinoises ont chuté de 11,7 %, mais ce chiffre est inférieur à la contraction de 15,5 % enregistrée au cours des sept premiers mois.

Une modeste reprise est peut-être en cours. Mais il faut parfois beaucoup de temps pour que la dynamique se mette en place ou change de cap.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Ventes au détail en Australie (août)

- Inflation CPI en Allemagne (septembre, préliminaire)

- Le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprime