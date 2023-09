Stephen Culp, journaliste spécialisé dans les marchés financiers, vous propose un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés asiatiques ont une tâche difficile à accomplir lundi : la leur.

Vendredi, les actions asiatiques ont terminé un mois d'août mitigé avec des gains hebdomadaires importants.

Le Shanghai SE Composite, le Shenzhen blue-chip, le Hang Seng et l'indice plus large MSCI Asia Pacific ont tous enregistré leur plus forte hausse hebdomadaire en pourcentage depuis cinq ans, tandis que le a affiché sa plus forte progression d'une semaine sur l'autre depuis juin.

Le regain d'appétit pour le risque a été largement alimenté par une série de mesures prises par Pékin pour soutenir l'économie, relancer la demande chinoise languissante et endiguer une crise immobilière croissante.

"Il est clair que nous avons constaté un ralentissement significatif de l'économie chinoise au cours des deux derniers mois", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group à Omaha. "Le gouvernement actionne certains leviers pour relancer l'économie, mais il doit faire plus, et les consommateurs doivent montrer plus de confiance qu'ils n'en montrent actuellement."

La Chine commencera la semaine en évaluant les dégâts humains et économiques causés par le typhon Saola, qui s'est abattu sur la province de Guangdong samedi, frappant Shenzhen, Hong Kong et Macao.

Et ce, alors même que le typhon Haikui s'est abattu sur le sud-est de Taïwan, provoquant l'évacuation de milliers de personnes.

Au cours de la semaine à venir, le premier ministre chinois Li Qiang devrait assister à un sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), selon le ministère des affaires étrangères de Pékin.

Sur le plan économique, l'indice des prix à la consommation de la Corée du Sud devrait s'accélérer mardi, la Chine et l'Inde publieront des rapports sur l'indice des prix des services et la balance commerciale de la Chine est attendue mercredi.

Jeudi, le Japon devrait publier des données révisées sur le PIB du deuxième trimestre et les rapports sur l'IPC et l'IPP de la Chine sont attendus vendredi.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- IPC de la Corée du Sud (août)

- PMI des services de la Judo Bank en Australie (août)

- Dépenses des ménages au Japon (juillet)