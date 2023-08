Stephen Culp, journaliste spécialisé dans les marchés financiers, vous propose un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les actions asiatiques pourraient commencer le mois de septembre par une séance agitée vendredi, alors que des données économiques américaines cruciales ont montré que l'inflation mensuelle était en baisse, qu'une deuxième analyse de l'indice PMI manufacturier chinois devrait montrer une amélioration modeste et que le rapport sur l'emploi américain est à l'ordre du jour. Alors que les investisseurs tournent la page vers un nouveau mois, toute indication selon laquelle les dirigeants des banques centrales pourraient approcher de la fin d'un cycle de resserrement, évitant ainsi un potentiel ralentissement économique mondial, est susceptible d'alimenter le risque d'appétit.

Dans le sillage des données négatives, qui ont montré que l'activité des usines chinoises a enregistré un cinquième mois consécutif de contraction, toute surprise à la hausse du chiffre PMI manufacturier Caixin - qui devrait s'améliorer légèrement pour atteindre 49,3, soit moins d'un point en dessous de la ligne de démarcation contraction/expansion - pourrait attirer à nouveau les acheteurs sur les marchés des actions chinoises. Les inquiétudes concernant la faiblesse de la demande en Chine ont pesé sur le sentiment des investisseurs ces derniers temps, l'indice CSI 300 enregistrant en août sa plus forte baisse mensuelle en pourcentage depuis octobre dernier, et l'indice Shanghai SE Composite subissant sa plus forte baisse en pourcentage depuis septembre 2022. Les malheurs de l'immobilier chinois s'accumulent, le plus grand promoteur immobilier privé du pays, Country Garden, ayant mis en garde contre un risque de défaillance après avoir affiché une perte nette de 6,7 milliards de dollars au premier semestre de l'année.

Mais le mois de septembre pourrait être l'occasion d'un nouveau départ. Les récentes décisions politiques et les autres mesures prises par Pékin et les entreprises chinoises pour redonner confiance aux investisseurs et soutenir les marchés locaux ont eu un effet. Cette semaine, les actions chinoises ont enregistré des gains consécutifs de 1 % ou plus pour la première fois depuis janvier.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Corée du Sud - croissance des importations/exportations, PMI (août)

- Chine - PMI manufacturier Caixin (août)

- Australie - financement des logements occupés par leurs propriétaires (juillet)