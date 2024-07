Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques. Les actions du monde entier ont continué lundi là où elles s'étaient arrêtées vendredi, endiguant la vague de ventes de la semaine dernière. Les investisseurs ont pris des positions en prévision d'une vague de données économiques, de décisions politiques et de rapports sur les bénéfices qui influenceront le marché plus tard dans la semaine.

Il ne semble pas y avoir grand-chose à l'horizon immédiat pour donner une forte impulsion aux actifs asiatiques mardi - Wall Street a été mitigé, le dollar a grimpé et les rendements du Trésor ont baissé - ce qui suggère que les marchés régionaux seront relativement bien soutenus, mais dans une fourchette limitée.

Les données du marché du travail japonais, les chiffres du logement et du commerce de détail en Australie, ainsi qu'une série de rapports sur les bénéfices, notamment ceux de Standard Chartered, Nomura Holdings et Samsung, sont les principaux événements régionaux qui retiendront l'attention des investisseurs.

Les actions asiatiques semblent avoir mis un terme à leur chute récente, certains indices de référence ayant enregistré lundi leur meilleure journée depuis deux semaines : l'indice MSCI Asia ex-Japan a progressé de 0,7 %, le Hang Seng de 1,3 % et le Nikkei japonais de 2,1 %.

Il s'agit de la meilleure journée du Nikkei depuis avril, un rebond impressionnant après un creux de trois mois, mais qui fait suite à huit jours de baisse consécutifs, sa pire série depuis près de trois ans.

L'Asie peut-elle s'inspirer des performances des actions américaines et mondiales de lundi ?

La récente rotation des grandes entreprises technologiques américaines vers les petites capitalisations s'est interrompue, le Russell 2000 affichant des performances nettement inférieures à celles des entreprises technologiques et, plus généralement, du Nasdaq. Le S&P 500 a à peine augmenté de 0,1 % - un gain minime, mais c'est la première fois en deux semaines que l'indice progresse deux jours de suite.

La décision de politique monétaire de la Banque du Japon, mercredi, pèse de tout son poids sur les actifs japonais. Des sources ont déclaré à Reuters qu'une hausse des taux serait discutée et que les décideurs politiques pourraient également dévoiler un plan visant à réduire de moitié les achats d'obligations dans les années à venir.

Les prix du marché monétaire sur l'évolution des taux de la BOJ penchent toujours en faveur d'une hausse de 10 points de base, mais le resserrement sera lent - à peine 20 points de base de hausse des taux sont prévus d'ici la fin de l'année.

Si la "normalisation" de la politique au Japon est aussi progressive, le yen aura du mal à obtenir une forte traction à la hausse de la part de Tokyo. Il pourrait être davantage stimulé par la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales qui réduisent leurs taux de manière plus agressive que ne le prévoient actuellement les marchés.

Les opérateurs de contrats à terme sur les taux américains parient sur le fait que la Fed ne bougera pas mercredi, commencera à assouplir ses taux en septembre et les réduira d'environ 65 points de base avant la fin de l'année. La Banque d'Angleterre se réunit jeudi et pourrait réduire ses taux.

Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis deux semaines face à un panier de devises principales lundi, dépassant les 154,00 yens alors que les réunions de la Fed et de la Banque d'Angleterre se rapprochent. Les marchés des changes asiatiques sont pour la plupart modérés, alors que le yuan chinois est également en train de prendre une pause.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Taux de chômage au Japon (juin)

- Approbation des projets de construction en Australie (juin)

- Bénéfices de Samsung (T2)