Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous présente la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés asiatiques recevront cette semaine des signaux économiques clés qui pourraient déterminer la politique monétaire des deux plus grandes économies du continent : les ventes au détail, la production industrielle et les prix de l'immobilier en Chine, ainsi que le PIB et l'inflation au Japon.

Les marchés surveilleront également les décisions relatives aux taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande et aux Philippines, les chiffres de l'inflation en Inde et les rapports sur les bénéfices des grandes entreprises en Chine, notamment Tencent, Lenovo, CNOOC et JD.com.

Le plus grand feu d'artifice du calendrier des données économiques de lundi pourrait venir de l'Inde. L'inflation annuelle des prix à la consommation devrait montrer un net rebond en juillet, passant de 4,8 % à 6,40 %, et un ralentissement de la déflation des prix de gros, passant de -4,1 % à -2,4 %.

L'humeur générale du marché sera probablement à la prudence après la semaine dernière - le Nasdaq a enregistré sa première baisse hebdomadaire consécutive de l'année, et l'indice MSCI Asie ex-Japon a perdu 2 % en route vers un plus bas d'un mois.

La prudence pourrait toutefois se transformer en morosité absolue lundi, après que le plus grand promoteur privé de Chine, Country Garden, a déclaré qu'il suspendrait la négociation de ses 11 obligations terrestres.

Les actions de la société sont à un niveau historiquement bas, elle n'a pas payé deux coupons d'obligations en dollars dus le 6 août pour un montant total de 22,5 millions de dollars, elle a un passif d'environ 200 milliards de dollars et a averti la semaine dernière qu'elle pourrait enregistrer une perte allant jusqu'à 7,6 milliards de dollars pour le premier semestre.

Les investisseurs se demandent combien de temps Pékin résistera à la pression d'injecter toute forme de stimulus dans une économie qui est maintenant officiellement en déflation avec l'impulsion de crédit la plus faible depuis 2009.

Une nouvelle série de données médiocres cette semaine pourrait forcer la main des autorités.

Les investisseurs et la Banque du Japon, quant à eux, seront très attentifs aux données sur l'inflation japonaise plus tard dans la semaine. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le taux annuel de l'inflation de base ralentisse à 3,1 % en juillet, contre 3,3 % en juin.

Une baisse de l'inflation pourrait inciter le marché à envisager un changement plus progressif de la politique de contrôle de la courbe des taux de la BOJ, alors qu'une inflation plus forte pourrait avoir l'effet inverse.

Quoi qu'il en soit, le yen sera sous surveillance - il a chuté à son plus bas niveau depuis 15 ans face à l'euro la semaine dernière et flirte avec les niveaux face au dollar qui, l'année dernière, avaient entraîné une intervention massive des autorités japonaises pour acheter des yens.

Les actions asiatiques ont fortement sous-performé cette année, en grande partie à cause des inquiétudes concernant la Chine, qui est confrontée à une croissance faible, à la déflation et à des sorties de capitaux. Les valeurs vedettes chinoises sont restées stables cette année et l'indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 4 %.

Pour la première fois depuis avril, l'indice des actions MSCI Asie hors Japon a chuté pendant deux semaines consécutives et n'a progressé que deux fois au cours des huit dernières semaines.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Inflation à la consommation en Inde (juillet)

- Inflation des grossistes en Inde (juillet)

- Inflation des prix de gros en Allemagne (juillet)