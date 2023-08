Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous présente la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les décisions sur les taux d'intérêt et les orientations politiques de la Corée du Sud et de l'Indonésie seront au centre de l'attention en Asie jeudi, alors que les investisseurs naviguent également dans les forts courants croisés des marchés d'actions et d'obligations mondiaux de la veille. Les actions mondiales et Wall Street ont bondi mercredi, portées par l'optimisme suscité par les bénéfices de Nvidia, tandis que les rendements obligataires ont chuté après que les rapports lamentables sur l'indice des directeurs d'achat en Europe ont jeté le doute sur la volonté des banques centrales d'augmenter encore les taux d'intérêt.

Le rallye technologique de Wall Street a permis au Nasdaq de connaître sa meilleure journée depuis un mois, et la manie Nvidia semble avoir été bien fondée.

Le géant de la fabrication de puces pour l'intelligence artificielle a annoncé après la cloche un chiffre d'affaires élevé pour le deuxième trimestre et a déclaré qu'il prévoyait un chiffre d'affaires d'environ 16 milliards de dollars pour le troisième trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur un chiffre d'affaires de 12,6 milliards de dollars.

Les actions asiatiques ont également profité de la hausse de Nvidia mercredi et sont maintenant en hausse deux jours de suite pour la première fois ce mois-ci. Mais ce n'est pas grâce à la Chine : l'indice CSI 300 de Shanghai a de nouveau chuté, les investisseurs étrangers ayant vendu leurs titres pour la treizième fois consécutive, ce qui porte le total des sorties de capitaux à plus de 10 milliards de dollars.

L'indice MSCI Asia ex-Japan est en baisse de 8 % depuis le début du mois d'août et est en passe de connaître sa plus forte perte mensuelle depuis janvier 2016, lorsque les marchés chinois étaient dans la tourmente et que la banque centrale épuisait ses réserves de change pour contrer les fuites de capitaux et soutenir le yuan.

Les investisseurs pourraient aborder la journée de jeudi dans un état d'esprit "une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle", l'appétit pour le risque étant renforcé par la forte baisse des rendements obligataires après que les indices PMI ont montré que l'activité des secteurs des services et de l'industrie manufacturière en Europe se rétrécissait rapidement.

La bonne nouvelle est que les coûts d'emprunt basés sur le marché diminuent et que la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne pourraient relever leurs taux beaucoup moins que prévu - voire pas du tout - mais la mauvaise nouvelle est que la croissance semble s'effondrer.

Sur le front de la politique asiatique, la Banque de Corée devrait laisser son taux directeur inchangé à 3,50 % pour une cinquième réunion consécutive jeudi et le maintenir stable pour le reste de l'année.

Avec une inflation de 2,3 %, la plus basse depuis plus de deux ans et proche de l'objectif de 2 % de la BOK, les marchés parient que le cycle de resserrement est terminé.

La Banque d'Indonésie devrait également maintenir son taux d'intérêt directeur à 5,75 % pour la septième réunion consécutive et pour le reste de l'année.

L'inflation indonésienne ayant atteint son niveau le plus bas en 16 mois (3,08 %), bien en deçà de la fourchette cible de 2 % à 4 %, la banque centrale se concentre désormais sur la stabilité de la monnaie. La rupiah oscille actuellement autour de son plus bas niveau en cinq mois de la semaine dernière, à savoir 15,359 pour un dollar.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Corée du Sud

- Décision sur les taux d'intérêt en Indonésie

- Inflation des prix à la production en Corée du Sud (juillet)