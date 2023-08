Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, présente les perspectives des marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les investisseurs asiatiques pourraient bien n'avoir qu'un seul objectif à l'esprit vendredi : passer la journée sans encombre et clôturer ce qui a peut-être été la première véritable semaine "sans risque" depuis le choc bancaire régional aux États-Unis en mars.

L'augmentation progressive de la volatilité et les ventes massives de cette semaine peuvent être imputées à plusieurs facteurs, comme le changement de politique surprise du Japon et l'abaissement brutal de la note de crédit des États-Unis par Fitch, mais un coupable émerge plus que tous les autres : la courbe des taux d'intérêt américains.

La partie longue de la courbe du Trésor américain est écrasée, ce qui entraîne une hausse des rendements à long terme et une "pentification" de la courbe. Ces mouvements rapides inquiètent les investisseurs et interviennent alors que de nombreux marchés boursiers atteignent ou frôlent des sommets historiques.

Le calendrier des données économiques et des événements d'entreprise en Asie vendredi est léger, avec seulement l'inflation aux Philippines et les ventes au détail à Singapour, laissant les marchés régionaux tributaires du sentiment de risque mondial.

Les résultats d'Apple et d'Amazon, publiés jeudi après la cloche, pourraient apaiser les investisseurs vendredi, avant la publication du dernier rapport sur l'emploi aux États-Unis, plus tard dans la journée. Dans l'ensemble, les deux géants de la technologie ont annoncé des résultats relativement solides et des perspectives optimistes.

Mais pour l'heure, tout se joue sur la courbe des taux américains.

La courbe 2s/10s s'est accentuée d'environ 22 points de base cette semaine. Si l'on exclut le choc subi par le secteur bancaire régional américain en mars, il s'agirait de la plus forte accentuation hebdomadaire depuis avril de l'année dernière, plus importante que tout ce qui a entouré la pandémie, et l'une des plus importantes depuis bien plus d'une décennie.

Les rendements à 10 ans et à 30 ans sont à leur plus haut niveau depuis novembre, confortablement au-dessus de 4,0 %, et le rendement à 30 ans est en passe de connaître sa plus forte hausse hebdomadaire de l'année.

Le S&P 500 connaît sa pire semaine depuis mars, en baisse de 1,7 %, et seulement sa troisième semaine de baisse en 12 ans, et l'indice MSCI World est sur la même voie, avec déjà une baisse de plus de 2 % sur la semaine.

La volatilité du marché mondial des devises et des actions du S&P 500 est la plus élevée depuis deux mois, et la volatilité implicite du dollar/yen enregistre sa plus forte hausse hebdomadaire depuis le mois de mars.

Les actions asiatiques hors Japon ont sous-performé cette année, de sorte que la semaine ne semble pas si alarmante. Néanmoins, l'indice MSCI Asia ex-Japan est en baisse de 2,5 %, effaçant tous les gains de la semaine précédente et s'apprêtant à enregistrer sa pire semaine depuis six ans.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Indice des prix à la consommation des Philippines (juillet)

- Ventes au détail à Singapour (juin)

- Emplois non agricoles, chômage (juillet)