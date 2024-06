Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Une décision sur les taux d'intérêt en Inde et les chiffres du commerce chinois sont les principaux événements pour les investisseurs en Asie vendredi, clôturant une semaine tumultueuse au niveau mondial qui a vu une explosion de la volatilité politique dans le monde émergent, des inquiétudes accrues sur la croissance américaine et des actions mondiales atteignant de nouveaux sommets.

Les marchés asiatiques abordent la journée de vendredi avec le vent en poupe : l'indice MSCI Asie hors Japon est en hausse de près de 3 % cette semaine, l'indice Hang Seng tech est en hausse de près de 5 % et, malgré le feu d'artifice politique, les actions indiennes sont dans le vert.

Les capitaux affluent vers les marchés émergents.

Les actions japonaises et chinoises sont toutefois plus à la peine. Les attentes d'un resserrement de la politique monétaire et d'un renforcement du yen font plafonner le Nikkei, tandis que la morosité économique continue de peser lourdement sur les actions chinoises.

Selon un sondage Reuters, la Reserve Bank of India devrait maintenir son taux d'intérêt directeur à 6,50 % vendredi, avant de le réduire une seule fois plus tard dans l'année, probablement au cours du quatrième trimestre.

Avec une croissance proche de 8 % et une inflation supérieure à la tendance, il n'est pas urgent pour la RBI de commencer à baisser ses taux. Il n'y a pas non plus d'incitation à agir avant la Fed, en particulier avec la roupie qui languit autour de ses niveaux les plus bas. Mais avec la Banque du Canada et la Banque centrale européenne qui ont abaissé leurs taux cette semaine, après la Banque nationale suisse, le mantra mondial "higher for longer" pourrait perdre de son élan.

Les traders des taux américains ont désormais pleinement intégré les 50 points de base d'assouplissement de la Fed cette année - une réduction d'un quart de point devrait avoir lieu en septembre, avant l'élection présidentielle, et deux lors de la réunion de politique générale du 17 au 18 décembre.

Le rendement des obligations du Trésor américain à deux ans a baissé pendant six jours consécutifs. Il s'agit de la plus longue baisse ininterrompue depuis la fin de l'année dernière, selon les données de Tradeweb, ou depuis mars 2020, selon les prix indicatifs de Reuters/Refinitiv.

La seule banque centrale du G7 qui va dans le sens contraire est la Banque du Japon. Le gouverneur Kazuo Ueda a déclaré que la banque centrale devrait réduire ses achats massifs d'obligations alors qu'elle s'apprête à mettre fin aux mesures de relance monétaire massives, renforçant ainsi sa détermination à réduire progressivement son bilan de près de 5 000 milliards de dollars.

Ces remarques maintiennent l'espoir que la banque centrale pourrait s'engager dans une réduction complète de ses achats d'obligations dès sa réunion de politique générale de la semaine prochaine.

Mais après avoir fait grimper les rendements cette année, les partisans des obligations d'État japonaises ont battu en retraite face à la baisse des rendements mondiaux - les rendements des JGB à deux ans et à 10 ans ont baissé tous les jours cette semaine.

Les données commerciales de la Chine, quant à elles, seront suivies de près, à la recherche de signes de reprise de l'activité après des mois de chiffres décevants. Les exportations devraient rebondir fortement, augmentant de 6,0 % en glissement annuel, mais la croissance des importations devrait diminuer de moitié pour atteindre 4,2 %.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Inde

- Commerce chinois (mai)

- Dépenses des ménages au Japon (avril)