Jamie McGeever, éditorialiste spécialisé dans les marchés financiers, fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

L'Asie entame la dernière semaine du trimestre lundi, avec des marchés gravement meurtris par la hausse des rendements obligataires américains à la suite de la pause hawkish de la Réserve fédérale la semaine dernière et des investisseurs qui cherchent à passer la semaine sans autre coup de fouet.

Ils espèrent un rebond, même si ce n'est que celui d'un chat mort, après la semaine la plus turbulente depuis le choc bancaire régional américain en mars. Cela pourrait dépendre en grande partie de la reprise du marché obligataire américain. Les rendements des obligations du Trésor à deux et dix ans sont les plus élevés depuis 2006-2007, les rendements réels à dix ans ont dépassé les 2 %, et les marchés d'actifs du monde entier s'effondrent sous l'effet des perspectives de taux d'intérêt américains plus élevés et plus longs.

Le dollar se renforce en conséquence et, comme les investisseurs des marchés émergents ne le savent que trop bien, la combinaison des coûts élevés du service de la dette américaine et d'un dollar fort est rarement la bienvenue. Selon Goldman Sachs, les conditions financières sur les marchés émergents n'ont jamais été aussi strictes depuis 11 mois.

D'une certaine manière, la liquidation des marchés mondiaux après la publication des nouvelles projections de taux de la Fed, mercredi, a été remarquable et met en évidence le pouvoir de la banque centrale américaine sur toutes les autres. Certes, la Fed a envoyé un signal optimiste. Mais la Banque d'Angleterre, la Banque nationale suisse et la Banque du Japon se sont montrées étonnamment pessimistes la semaine dernière, les banques centrales de la zone euro et de la Chine sont également pessimistes, celle du Brésil réduit ses taux et beaucoup d'autres ont cessé d'augmenter leurs taux. Dans l'ensemble, la politique mondiale est plutôt dovish, à une exception notable près. Pourtant, les marchés se sont effondrés. L'indice MSCI Asia ex-Japan a perdu 2,3 %, sa plus forte baisse en cinq semaines, la chute de 2,67 % de l'indice MSCI World a été sa plus forte baisse depuis mars, la hausse de 12 points de base du rendement du Trésor américain à 10 ans a été sa plus forte hausse hebdomadaire depuis juillet et il a maintenant augmenté pendant huit semaines sur les 10 dernières.

L'indice MSCI Asia ex-Japan est en passe de perdre 3 % sur la période juillet-septembre, sa deuxième perte trimestrielle consécutive et sa septième sur les neuf dernières. Le calendrier économique et politique asiatique de lundi est relativement léger avec une série d'indicateurs du Vietnam - y compris l'inflation, le commerce et le PIB du troisième trimestre - et l'inflation de Singapour comme principaux points de données.

La dernière décision politique de la Banque de Thaïlande est prévue pour mercredi, et l'activité reprend vraiment vendredi avec une série de données dans toute la région, qui se prolonge pendant le week-end avec les rapports officiels et non officiels de l'indice des directeurs d'achat de la Chine pour le mois de septembre.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Inflation à Singapour (septembre)

- Vietnam : inflation, commerce, production industrielle (septembre)

- PIB du Vietnam (T3)