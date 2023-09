Jamie McGeever, éditorialiste spécialisé dans les marchés financiers, fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques abordent la dernière journée de négociation de la semaine sans pouvoir échapper à la morosité ambiante, en raison des inquiétudes liées aux rendements élevés des obligations américaines, à l'envolée du dollar, au marasme économique de la Chine et, désormais, à l'impact inflationniste potentiel de la flambée des prix du pétrole.

Le prix du pétrole brut Brent est aujourd'hui supérieur à ce qu'il était il y a un an, et c'est la première fois depuis janvier que les variations de prix d'une année sur l'autre sont positives. En d'autres termes, toutes choses égales par ailleurs, le pétrole contribue désormais à l'inflation globale au lieu de la diluer.

Les points forts du calendrier des données économiques régionales de vendredi comprennent une révision à la baisse attendue de la croissance du PIB japonais au deuxième trimestre, ainsi que les dernières données sur le commerce, les comptes courants et les prêts bancaires du Japon, qui pourraient toutes faire bouger le yen assiégé. Les investisseurs en Asie pourraient ne pas être en mesure de se déconnecter complètement à la fin de la journée de vendredi : le sommet des dirigeants du G20 à New Delhi s'ouvre samedi, et les chiffres de l'inflation des prix à la consommation et à la production en Chine sont également publiés le même jour. Les actions et les actifs à risque seront sur la défensive à l'ouverture vendredi, après une journée de baisse jeudi, même si les rendements des bons du Trésor et le pétrole se sont quelque peu détendus par rapport à leurs récents sommets.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que la question de savoir si la Fed relèverait à nouveau ses taux n'était pas tranchée, mais les chiffres élevés des demandes d'allocations chômage publiés jeudi ont rendu les opérateurs de taux plus optimistes et le dollar a atteint son plus haut niveau depuis mars.

La Chine continue de peser sur le sentiment et les performances du marché.

Le yuan a chuté jeudi à son niveau le plus bas depuis décembre 2007, frôlant les 7,33 pour un dollar et intensifiant la pression sur les autorités pour qu'elles mettent un terme à son déclin. Malheureusement pour Pékin, cela met également en évidence les options limitées dont il dispose. L'économie en perte de vitesse a besoin d'être stimulée, mais tout assouplissement significatif de la politique monétaire ne manquera pas de faire baisser le yuan. Plus le yuan s'affaiblit, plus les investisseurs risquent de retirer leur argent de la Chine et d'exacerber le cercle vicieux de la dépréciation des devises, de la faiblesse des marchés d'actifs et de la fuite des capitaux. Le sommet des dirigeants du G20 s'ouvre samedi à New Delhi. Le président américain Joe Biden sera présent, mais pas le président chinois Xi Jinping, ce qui ne contribuera pas à améliorer les relations délicates entre les deux superpuissances, qui ne cessent de se détériorer. Le dernier rebondissement en date - et le symbole le plus fort - est la répression par Pékin de l'utilisation des iPhones d'Apple par les employés de l'État au travail. L'action d'Apple a chuté de 2,9 % jeudi, entraînant Wall Street dans sa chute. Les dirigeants mondiaux et leurs entourages seront sans doute très occupés, mais toutes les courses qu'ils pourront effectuer en vaudront la peine. La roupie indienne a atteint un niveau record à la clôture jeudi, malgré l'intervention probable de la banque centrale, à 83,21 pour un dollar.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- PIB du Japon (T2, révisé)

- Compte courant du Japon (juillet)

- Japon prêts bancaires (août)